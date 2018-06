Apuestan por cambio de modelo

ENTRE SUS PROPUESTAS, LOS ASPIRANTES QUIEREN BAJAR LOS IMPUESTOS

EL SIGLO DE TORREÓN

La generación de empleo y el desarrollo económico son aspectos que afectan directamente a los ciudadanos, quienes piden un cambio en el modelo que sigue el país, por lo que candidatos a la Presidencia de la República han dirigido gran parte de su discurso a este tema. Julián Mejía Berdeja, presidente de Renacer Lagunero y Daniel González Torres, economista, investigador y catedrático, analizan algunas de las propuestas que han hecho.

Andrés Manuel López Obrador

Y EQUILIBRIOS MACROECONóMICOS

DGT: Ahorita esto existe, para que la economía en el país funcione se necesita la política fiscal y la monetaria, en el caso de la primera, depende del Gobierno federal a través de Hacienda, la segunda ya tiene una autonomía en el Banco de México. Lo que plantea López Obrador es darle esta certidumbre a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, de que la política monetaria no se modificará y que esto tiene que ver con los temas del funcionamiento, sobre todo del tipo de cambio libre, que es una preocupación real que hay para los inversionistas en nuestro país, que podrían pensar que a través del Banco de México podrían fijar un tipo de cambio, está planteando que no será así y que quien está tomando las decisiones en esta institución seguirá siendo independiente.

PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO

DGT: La mitad de su proyecto habla de fortalecer el campo mexicano y tratar de desarrollar sectores económicos estratégicos como es a través de la producción del maíz, del frijol y de la sustentabilidad alimenticia, pero también Anaya plantea esta autonomía en términos de la satisfacción alimentaria. Ambos hablan de un proyecto de política industrial, retomar esto, donde el Estado defina cuáles son estos sectores estratégicos, motores de la actividad económica, que impulsen el desarrollo de nuestro país.

NO AUMENTO DE IMPUESTOS EN TéRMINOS REALES

DGT: El problema de los últimos sexenios ha sido el sobreendeudamiento, en el Presupuesto de Egresos dice que el 18% se gasta en infraestructura y el 82% restante se va en gasto corriente, entonces se plantea revisar este gasto y destinar una mayor cantidad de recursos hacia el desarrollo de infraestructura, de esta forma se pretende no modificar los impuestos y buscar un proyecto de austeridad republicana para reasignar los presupuestos de manera más eficiente.

FINANCIAMIENTO DEL GASTO PúBLICO CON EL COMBATE A LA CORRUPCIóN Y EL FIN DE LOS PRIVILEGIOS

JMB: Las políticas de austeridad que propone López Obrador puede ser buena porque en algunos casos hay sueldos muy elevados, en otros hay sueldos justos y otros están por abajo de lo que pudiera darse en el sector privado, lo que puede ser un incentivo para la corrupción, tiene que pensar muy bien en qué partes sí y en qué partes no. Sin embargo, yo creo que no basta para el financiamiento del gasto público, donde puede poner énfasis es en vigilar los contratos, vigilar el diseño de las políticas públicas, que están hechas a la medida de gente que tienen intereses o predominio del mercado y donde no les interesa que se mueva mucho el estatus quo, son actos de corrupción que, por su diseño, parecen estar de acuerdo a un modelo administrativo y realizarse en forma adecuada, pero luego lo revisas y ves que no checan, ahí si se vigila el diseño de esas políticas y se logran detectar los esquemas perversos y se corrigen, sí puede significar un ahorro significativo, más que enfocarse en el sueldo de los funcionarios, con esto último no es viable.

DETENER LA CAíDA DE PRODUCCIóN DE ENERGéTICOS Y DERIVADOS PETROLEROS JMB: No me parece una mala idea, ya sé que ha sido muy criticada, pero toma en consideración que, a pesar de toda la corrupción que existía dentro de Pemex, todavía hasta el gobierno de Miguel de la Madrid, era una empresa altamente rentable porque estaba integrada y funcionaba bajo una lógica donde se vendía de una división a la otra al costo, no a precios de mercado, lo que hacía competitivo el producto. Su problema ha sido la corrupción sindical y la de altos vuelos, que no se ha atacado. Construir refinerías es positivo y viable en este sentido, pero hay que tener disciplinas y criterios muy profesionalizados, además de una justa combinación entre la participación del sector público y el privado.

EL ESTADO DESARROLLARá EL PODER ECONóMICO Y EL FORTALECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO JMB: La función del Estado es generar las condiciones para el desarrollo, crear el marco jurídico y el conjunto de instituciones que alientan y auxilian al productor privado en su esfuerzo por generar riqueza, gran parte de esta función es la infraestructura, donde el gasto ha sido muy bajo en los últimos sexenios, al compararlo con el gasto corriente o el que se destina a programas sociales y otras cosas, la infraestructura da las condiciones básicas de servicios, de comunicaciones, de soporte al desarrollo, es una industria en sí mismo y es un motor de la economía, un gran integrador de insumos, de cadenas de valor que no ha sido debidamente explorado, México está muy rezagado en este sentido con respecto a otras naciones. Es tan sencillo como decir que si no construyes las vías del ferrocarril, el ferrocarril nunca va a llegar. El sistema portuario intermodal es un ejemplo de la vulnerabilidad en infraestructura, que no está preparado para la exportación ni importación masiva, es muy limitada la capacidad. La idea general es viable, habrá que ver los proyectos específicos.

DUPLICAR LA PENSIóN DE ADULTOS MAYORES, A MIL 200 PESOS MENSUALES DGT: Se fija este monto porque es el mínimo, para la Coneval, para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, actualmente se les dan 550 pesos, en promedio, la idea es cubrir el umbral mínimo de combate a la pobreza.

José Antonio Meade Kuribreña

DIGNIFICAR EL TRABAJO DOMéSTICO JMB: Estoy de acuerdo, incluso los otros candidatos también la han mencionado porque queda establecido en un convenio internacional signado por México ya desde hace varios años, lo que está pendiente es ajustar la legislación mexicana para cumplir con esa obligación contraída. Que por Ley se garanticen las prestaciones laborales establecidas en el artículo 123 de la Constitución Mexicana, como sucede en el caso de cualquier otro empleo. Eso permitiría incorporar, de entrada, a millones de trabajadoras domésticas, es una responsabilidad que tenemos, el mejor ejemplo de justicia social empieza en la casa y ha sido impulsado también por asociaciones civiles como Hogar Justo Hogar.

DEFENDER LAS REFORMAS DE ENRIQUE PEñA NIETO DGT: Su proyecto completo es de continuidad, su propuesta va en el sentido de cómo hacer para que las 13 reformas estructurales pasen a la parte de la implementación, lo que tiene que ver con la reforma fiscal, que no va a tener una gran modificación, sobre todo en el tema de las gasolinas, se van a tener que concentrar en los temas de cómo fortalecer el número de asegurados y los empleos formales en nuestro país.

CRéDITO DE PALABRA PARA

DGT: El problema en el país no es el acceso a créditos, que sí es muy necesario, pero las empresas que se están creando son de subsistencia, no están teniendo la capacitación, el apoyo en términos de productividad que les permita mantenerse. El riesgo con los créditos a la palabra es que, una vez que les das el recurso, estas empresas empiezan a funcionar pero no duran más de 1 ó 2 años, las familias se autoconsumen y terminan por acabarse el negocio, al no tener acceso a proveedurías, capacitación, cadenas de valor, no se integran en un proyecto económico en una región. Más allá de esto, se debería estar estructurando un proyecto en este sentido.

CONSOLIDAR ZONAS ECONóMICAS ESPECIALES PARA DETONAR NUEVOS POLOS DE DESARROLLO EN EL SUR-SURESTE JMB: Me parece que es correcta, es una continuación de la política iniciada durante la actual administración, sin embargo, hay que pasar de lo que viene a ser el concepto general a los específicos y mucho pasa por dotación de infraestructura, por esquemas laborales, por incentivos. No es suficiente centrarse en las zonas más deprimidas del país, se debería considerar ligeros cambios a la Ley de Zonas Económicas Especiales para incluir en sus criterios a otras partes de la República, como pudiera ser la Comarca Lagunera, no bajo el criterio de la marginación económica real, sino también relativa a su potencial. La región es el ombligo del país, somos un nodo estratégico potencial, no real, lo que ha detenido el crecimiento es que no hay capitales y está en medio de dos estados. Si hubiera esta figura se podría encontrar un modelo administrativo que facilitara esto. Ahorita vemos que no se sale de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey.

POLíTICA DE CRéDITO A EMPRENDEDORES JMB: Ahí lo que tendrían que hacer es respecto a los criterios y requisitos que establece el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), porque es muy difícil acceder y hay críticas de que están canalizadas a gente vinculada a gobierno. Al dar créditos a emprendedores, a mi se me ocurre que sería muy bueno dar unos a nuevos sectores, emergentes, y el 40 por ciento de los recursos que se destine a aquellos proyectos de emprendimiento que se vinculen y refuercen las cadenas de valor existentes, porque lo que está sucediendo actualmente es que muchos de estos proyectos no están vinculados con sus regiones o pueden surgir negocios muy exitosos que da lo mismo si están aquí o en otra parte del país, y que se puedan terminar yendo.

Ricardo Anaya Cortés

PASAR DE UNA ECONOMíA DE MANUFACTURA A LA DEL CONOCIMIENTO JMB: Es aplaudible, similar a las propuestas de otros candidatos y a lo que se ha propuesto en elecciones anteriores, pero cómo pasar de una a otra. El problema en México es que hay una vinculación entre universidad y empresa, en el sector público, incipiente. Se habla mucho de sistemas regionales de innovación y competitividad pero existen en la tesis, en el documento, no en la práctica. Si no se generan estímulos para que tanto universidades públicas como privadas enfoquen sus esfuerzos en el fortalecimiento de los sectores industriales que están ubicados en sus regiones, y en lugar de tirar escopetazos para cubrir todo mejor sean tiros de precisión, y busquen tener un impacto real y mediático sobre un sector industrial, y para eso se preparen con laboratorios, con centros de investigación, con modelos curriculares que fortalezcan al sector, la vinculación universidad-empresa, la innovación y su monetización, hasta entonces va a ser muy difícil.

NO AUMENTO DE LOS IMPUESTOS

DGT: Es como lo que plantea López Obrador, pero Anaya contempla un incremento a los impuestos "verdes", esto es sancionar a quienes estén contaminando en el país, en ese sentido, podría ser una diferencia en términos de política fiscal, de reingeniería de gasto público, a grandes rasgos. Se busca la parte de la diversificación del turismo y un plan de mitigación del cambio climático, así como la "economía de compartir".

AGENDA DIGITAL PARA EL DESARROLLO ECONóMICO PARA PROFUNDIZAR LA INCLUSIóN FINANCIERA JMB: Me parece bien, acertado, sigue siendo una aspiración, un pendiente que tiene México consigo mismo. Para que haya una agenda digital integral, se incluye la parte de la infraestructura física, el acceso a internet universal, la educación y alfabetización digital, formación de capital humano de alto nivel para la industria de tecnologías de información, que es una parte donde van muy rezagados. Estamos adiestrando, en el mejor de los casos, a un número importante de mexicanos en el uso de las tecnologías de la información, pero el número de licenciados e ingenieros en sistemas certificados, desarrolladores de software o de multimedia, es muy limitado, más aún los expertos en arquitecturas de redes, a comparación de lo que ocurre en otros países, que han adoptado modelos pedagógicos similares a los empleados en India y que han logrado ofertar al mercado en poco tiempo un recurso humano altamente calificado, con todas las especificaciones, que se convierte por sí mismo, en un imán de inversión nacional y extranjera en la industria de tecnologías de la información. Otro factor es que, si no se establece por Ley que las empresas mexicanas contraten un porcentaje de sus servicios de tecnologías de la información con proveedores locales, no se va a poder desarrollar nunca este sector en México, ese es el gran reto.

MODELO DE DESARROLLO INSPIRADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMíA SOCIAL DEL MERCADO, ORIENTADA AL CRECIMIENTO ECONóMICO CON EQUIDAD JMB: Aunque es una buena idea, se antoja muy difícil que pueda funcionar aquí en México, porque ya al momento de aterrizarla, esto significa el fortalecimiento de los sindicatos y es algo que gran parte de la Iniciativa Privada no vería con buenos ojos. El modelo de economía social de mercado va en contra del modelo neoliberal, toma lo mejor, del estado benefactor y de libre mercado, y encuentra un punto medio donde las decisiones estratégicas (en una empresa, por ejemplo), son consensadas tanto por los accionistas y líderes como por los representates sindicales, para que el beneficio, así como los riesgos, sean compartidos, incluso en decisiones como los ajustes y recortes, se solidarizan. Esto es muy difícil que suceda en México, la cultura alemana es distinta y es el resultado de procesos históricos, me agrada la idea, pero la veo inviable para el Estado mexicano.

INGRESO BáSICO UNIVERSAL

DGT: Es parecido al apoyo de la tercera edad de Andrés Manuel, pero Anaya lo maneja no solamente para adultos mayores, sino también para mujeres que son jefas de familia, todos van integrados dentro de una misma propuesta, pero ambos lo consideran para llevarlo al gasto corriente, es un tema importante porque en México el 57 por ciento de la población está en la informalidad y menos del 1 por ciento de la población gana más de 10 salarios mínimos, entonces se busca así combatir la pobreza extrema y la desigualdad en el país.

AUMENTO DEL SALARIO MíNIMO EN FORMA GRADUAL PARA NO GENERAR INFLACIóN DGT: Tanto Andrés Manuel como Anaya llevan esta propuesta, subir el salario hasta prácticamente duplicarlo, pero ambos están olvidando cómo evitar que se genere un problema inflacionario, a través de la productividad y de volver al sector empresarial más competitivo. Quizá no se generaría un alto incremento en precios porque es muy poca la gente que recibe menos de un salario mínimo, pero el problema de los últimos 30 años en México ha sido la falta de productividad, que las empresas no son tan competitivas como quisiéramos y están rezagando el desarrollo del mercado interno en México.

REDUCIR A LA MITAD EL IVA EN LA FRONTERA DE MéXICO CON ESTADOS UNIDOS DGT: La reforma fiscal en Estados Unidos redujo el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que es a través de la generación de riqueza del sector empresarial, del 20 al 30 por ciento, entonces resulta que las empresas en Estados Unidos pagan el 20 por ciento, mientras que la frontera mexicana pagan el ISR superior al 30 por ciento, esto afecta su competitividad, por lo que la propuesta busca equilibrar, para que las empresas mexicanas puedan competir y los empleos permanezcan en México. Me parece que lo que tendría que hacerse es una reforma integral en todo el país, a través de la reducción del ISR, se tendría que discutir el ajuste al Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero ambas hablan de una nueva reforma fiscal.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP