Se acabarán 'palancas' en el magisterio: AMLO

Ante unos 7 mil simpatizantes, entre ellos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que terminará con la práctica de uso de "palancas" (influencias) en el magisterio para cambiarse de plaza y no laborar en las zonas alejadas.

Al encabezar el segundo cierre de campaña regional en esta ciudad, acompañado de los candidatos al Senado, Susana Harp y Salomón Jara, así como de Flavio Sosa, exdirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el tabasqueño criticó esa práctica de los maestros de cambiar de plaza para acercarse al centro y no laborar en las comunidades alejadas del estado.

"No será de que 'salí de la Normal y me mandaron hasta La Mazateca, pero como estoy palanca, me fui acercando a Oaxaca y ahora ya estoy en el medio urbano'. Pues sí, se quieren venir al medio urbano, pero van a ganar más los que estén allá en la Mazateca", afirmó.

En entrevista con medios, el abanderado de Morena, PES y PT sostuvo que los maestros seguirán defendiendo sus derechos, pero habrá diálogo en vez de satanizar al magisterio.

Ante las manifestaciones de la CNTE, el candidato llamó al diálogo y a atender las demandas de los maestros. Afirmó que se cancelará la reforma educativa y buscará un plan para transformar la educación.

Saludo de vuelo. El candidato Andrés Manuel López Obrador (Cen.) coincidió en un vuelo a Oaxaca con Jorge Castañeda (Der.), coordinador de estrategia de Ricardo Anaya.

