'Hubo más implicados en muerte de F. Purón'

LÍNEA DE INDAGACIÓN APUNTA AL CRIMEN ORGANIZADO: JOSÉ MA. FRAUSTRO

El secretario de Gobierno, José María Fraustro, manifestó que de acuerdo a las últimas indagaciones, fue dado a conocer que, además del autor material del asesinato del exalcalde de Piedras Negras Fernando Purón, se consideró que hubo más implicados en el caso.

"Sé que hay avances en la localización de las personas que tuvieron que ver con el evento, no estoy hablando sólo de una, sino varias que tuvieron que ver al respecto", dijo.

Añadió que la línea de indagación apunta al crimen organizado.

Señaló que entre las personas que se presume participaron, además del autor material, hubo tres o cuatro personas más involucradas.

"Estas son situaciones que no se ocurren en ese momento, sino que son situaciones que desde hace meses estaban preparando y es lo que están terminando de indagar", dijo.

Destacó que el exalcalde Fernando Purón fue una persona que enfrentó con constancia el crimen organizado.

"Lo hizo de una manera muy frontal siendo alcalde, terminando de ser alcalde y como candidato a diputado federal. En muchas situaciones expresó de forma muy firme esa decisión, por lo que sí ha de haber amenazas de todos tipos, pues se publicaron en bardas hace años", dijo.

José María dijo desconocer si a recientes fechas el exalcalde, habría recibido más amenazas.

"Pienso que no las ha de haber tenido porque de alguna manera él se retiró los guardias que lo protegían; no le gustaba andar mucho con eso y de hecho del debate traía una persona y no lo estaba acompañando ahí", dijo.

EL SIGLO DE TORREÓN

Fernando Purón, fue alcalde de Piedras Negras.

