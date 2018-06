Desaparece candidato de Morena a la alcaldía

ISMAEL AGUIRRE ES ASPIRANTE A LA ALCALDíA DE NADADORES

El candidato de Morena a la alcaldía de Nadadores, Coahuila, Ismael Aguirre, fue reportado como desaparecido ayer jueves ante la Fiscalía General de Justicia.

La esposa del candidato, María Elena Márquez de Aguirre, acudió ayer jueves a la Fiscalía en Monclova acompañada de Maximiliano Aguirre, hermano de Ismael, para interponer la denuncia por desaparición.

El hermano informó que la última vez que vio a Ismael fue el martes a las 3 de la tarde.

"Dijo que iba por unas quesadillas con Juany, pero ya no lo volví a ver" comentó.

Ismael Aguirre fue alcalde de Nadadores en la administración 2014-2017 y esta ocasión busca reelegirse como candidato de Morena.

Por su parte, el candidato a senador por Morena, Armando Guadiana Tijerina, informó que el candidato a alcalde del municipio de Nadadores, Ismael Aguirre Rodríguez, fue reportado como desaparecido.

En rueda de prensa Guadiana Tijerina, dijo que tiene 48 horas de desaparecido. La última vez que fue visto fue el pasado martes a las 12:00 horas que el candidato salió a comprar refrescos de su domicilio y ya no regresó.

De acuerdo a información proporcionada por Guadiana, el candidato dejó su teléfono celular en su domicilio, por lo que no ha sido posible rastrearlo.

Asimismo, indicó que familiares del candidato interpusieron la denuncia por desaparición en Monclova.

Dijo que no se cuenta con amenazas previas contra el candidato de Nadadores.

ERA PACíFICO: FAMILIA

Ismael Aguirre, el exalcalde de Nadadores y ahora candidato a reelección por el partido de Morena, quien se encuentra desaparecido desde el martes, es una persona pacífica y aparentemente no tiene enemigos, su familia confía en que las autoridades darán con él y lo encontrarán a salvo.

El exalcalde es conocido por su buen humor y una simpleza en ocasiones hasta inocente.

Maximiliano Aguirre, hermano de Ismael, acudió a la Fiscalía a interponer la denuncia por la desaparición del candidato de Morena.

Fue él quien atendió a los medios de comunicación luego de que las autoridades de la Fiscalía General del Estado se mostraron herméticos ante la investigación.

"Créanme que estamos todos muy consternados y con mucho temor de lo que pudiera suceder por los eventos que han sucedido tanto en Piedras Negras como Torreón, no queremos especulaciones, creemos en que mi hermano está bien y que simplemente algo se interpuso en su pensamiento o su persona para que no regresará a su casa", señaló.

"El solamente iba al OXXO, yo no me encontraba, hasta el día de ayer (miércoles) me enteré, él dejo su celular cargando, solamente traía su cartera, traía un playera polo de interior, un pantalón de mezclilla y unas botas tipo ruper o de trabajo, eso fue el martes 22 entre las 2 y 3 de la tarde", manifestó, Maximiliano Aguirre.

Dijo que su hermano no tuvo problemas familiares y que no encuentran una razón lógica para su desaparición.

No descartó la idea de que pudiera tratarse de un acto de presión hacia su hermano debido a la candidatura para la alcaldía.

EL SIGLO DE TORREÓN

Asegura SSP que han ubicado a Ismael

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila dio a conocer que han ubicado a Ismael Aguirre Rodríguez, candidato a la presidencia municipal de Nadadores, en la ciudad fronteriza de Tijuana en Baja California y están solicitando la colaboración de las autoridades de aquel estado para localizarlo.

José Luis Pliego Corona, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, refirió que desde las 07:30 de la mañana tienen ubicado al candidato de Morena.

Conforme a la investigación realizada, Pliego Corona refiere que Aguirre Rodríguez acudió el martes por la tarde a la central de autobuses de Nadadores, compró un boleto de autobús que salió a las 15:00 horas con destino al municipio de Monclova, a donde llegó a las 16:20 horas del mismo día 12 de junio del año en curso.

El funcionario estatal establece que una vez en la central de camiones de la ciudad de Monclova, adquirió otro pasaje con destino a la ciudad de Torreón, abordando el camión 09734, en el asiento 08. Siendo los trabajadores de la central de autobuses quienes identifican a Ismael Aguirre, mostrándoles una fotografía del mismo.

Finalmente, refiere que ya estando en la central de autobuses del municipio de Torreón, a las 23:49 horas del 12 de junio, adquirió un pasaje para la ciudad de Tijuana, Baja California; utilizando una tarjeta de débito. Salió a las 04:05 horas, en el asiento número 32 del camión 8291, que llegó a las 07:70 horas de este 14 de junio.

Caso. Ismael Aguirre fue reportado como desaparecido ayer jueves ante la Fiscalía General de Justicia.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP