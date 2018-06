Secuestran a empresario; anuncian MARS liberación

EL SIGLO DE TORREÓN

Pese a las fuertes medidas de seguridad aplicadas en Piedras Negras desde el pasado viernes y en la que participan corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, un empresario fue secuestrado en la ciudad durante la noche del martes y fue liberado por la tarde del miércoles.

Se trata de un empleado de la empresa KHS, dedicada a la fabricación de equipos de envasado y embalaje, compañía proveedora de la cervecera Constellation Brand, que se localiza en el municipio de Nava, Coahuila.

"Habría que checar, no tenemos la denuncia correspondiente. Sin embargo, hay conocimiento de que ya se encuentra en salvaguarda. No sabemos aún la causa y tampoco existe la denuncia para poder actuar", refirió Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila. Lo anterior lo dio a conocer alrededor de la una de la tarde, aunque previamente las diversas autoridades, tanto de seguridad como de impartición de justicia, se negaron a proporcionar información o a referir que no tenían denuncia alguna.

La estación radiofónica La Rancherita del Aire dio a conocer que el secuestro ocurrió el martes pasado, según una llamada que se recibió en la línea de emergencia 911 realizada por la misma víctima.

A través de dicha llamada advirtió que al salir de su hotel se acercó una camioneta Suburban, de color blanco, así como una camioneta Sierra, color negra con varios sujetos que lo querían subir a la fuerza. Posteriormente ya no se supo nada de él.

Riquelme Solís arribó a Piedras Negras acompañado de Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado, alrededor de las ocho de la mañana. El mandatario se dirigió a realizar algunas actividades al municipio de Allende y por la tarde, se reunió con el Fiscal General y con José Luis Pliego Corona, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Coahuila.

El gobernador del Estado manifestó que se reunirá con los directivos de la empresa Constellation Brands en fecha no definida, pues advirtió que hay un protocolo establecido cuando hay algún tipo de incidente en materia de seguridad y aseguró que van a establecer criterios que garanticen la inversión que está en Piedras Negras; no solo de la cervecera; si no con todos los empresarios que tienen su fuente de trabajo, su inversión o su empresa.

