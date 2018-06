IEC lamenta la muerte de candidato priista

La Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela de León Farías, indicó que no hay preocupación y confía que las elecciones transcurran en paz.

Al término de la sesión del Consejo General la consejera lamentó los hechos donde falleció el Cándida a diputado federal, Fernando Puron.

Así mismo envió condolencias a su familia.

La Consejera indicó que a la fecha, sólo un candidato a solicitado Seguridad al Instituto.

"Se trata del Candidato (Morena) la alcaldía de Matamoros. No estoy

Siendo indiscreta, ya que el mismo lo dio a conocer en rueda de prensa", señaló la titular del Instituto.

Gabriela de León Farías indicó que no minimiza los hechos de violencia, sin embargo indicó que no hay alarma, ya que no presentan hechos de inseguridad.

La Consejera confía que el resto de la selecciones transcurran en paz.

Cabe mencionar que la jornada electoral se realizará el próximo primero de julio.

Coahuila vivirá elecciones locales y federales. Se elegirá: Presidente de la República, senadores, diputados federales y alcaldes.

A 18 días para que se realice la elección de alcaldes en Coahuila, se recibió la primera renuncia. El candidato independiente a la alcaldía de Monclova, Jaime Alejandro Díaz Colunga declinó.

Fue durante la sesión de Consejo General del IEC, que se dio a conocer la decisión.

El Consejo General del Instituto Electoral aclaró que renuncia de la candidatura y la procedente cancelación del registro, no exime al candidato independiente de las obligaciones que la legislación electoral y los reglamentos especializados imponen en materia de presentación de informes de gastos de campaña, fiscalización y demás aplicables.

Así como tampoco procede la reimpresión de la boleta electoral de la elección del Ayuntamiento de Monclova y demás documentación electoral que refiera a dicho municipio.

Esta es la segunda elección a alcalde donde se permite la participación de candidatos independientes.

La primera elección donde se tuvo participación de ciudadanos apartidistas fue en 2017.

El siglo de torreón

Condolencia. El Instituto Electoral de Coahuila envió condolencias a la familia de Fernando Purón.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP