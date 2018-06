Entrevistan a más de 30 en caso Purón

FISCALíA ASEGURA QUE TIENE DOS POSIBLES LíNEAS DE INDAGACIóN

El siglo de torreón

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras los hechos suscitados en Piedras Negras, donde el exalcalde Fernando Purón fue asesinado, han sido entrevistadas más de 30 personas, entre las cuales se encuentran tanto las que se encontraban en el lugar de los hechos, como aquellas allegadas a la víctima.

De acuerdo a Gerardo Márquez, fiscal del estado, tras los hechos fue abierta una carpeta de indagación, la cual ha desprendido dos posibles líneas de indagación que pudieran llevar a la identificación del agresor.

Indicó que hasta la fecha no ha sido identificado el agresor, no obstante, se cuenta con el video, en el cual aparece en el momento que ocurrieron los hechos.

"Se han desahogado un buen número de diligencias y servicios periciales, llevamos alrededor de 30 entrevistados y mismo número de declaraciones testimoniales que son todos los que se observan en el video", dijo.

Gerardo Márquez dijo que por el momento se desconoce si el hombre que perpetra el asesinato, se encuentra o no dentro del estado.

"Estamos acudiendo a una serie de domicilios no solamente en la ciudad de Piedras Negras, sino en otras ciudades cercanas. Por lo que corresponde a la identificación, si tenemos alguna referencia, pero no podemos adelantar porque no tenemos la certeza al cien por ciento", dijo.

Indicó que el Estado es quien actualmente tiene competencia del caso, no obstante, el caso podría ser atraído por la Procuraduría General de la República (PGR).

"Es el estado quien tiene ahorita la competencia, aunque de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales que es único para todos, la federación puede atraer la indagación y en su momento ejercitar también acción penal", dijo.

No obstante, reiteró que hasta el momento el caso se encuentra a cargo del Estado.

El s iglo de torreón

No han solicitado protección

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora, informó que hasta el momento ningún candidato para algún puesto de elección popular ha solicitado protección especial, tras los hechos ocurridos en Piedras Negras.

"Al día de hoy no hemos recibido alguna solicitud de manera directa en la delegación Centro, no se sí directamente al despacho del Fiscal General del Estado algún candidato haya formulado alguna solicitud", señaló.

Explicó que la petición tendría que hacerse directamente al Fiscal General o en alguna de las delegaciones, según corresponda.

"Ya se dispusieron acciones concretas, hay un grupo de coordinación operativa en Coahuila, el cual integran el titular ejecutivo del Estado, el Fiscal General del Estado, hay algunas instrucciones que se están compartiendo a los tres niveles de seguridad, desde luego es una situación fuera de lo ordinario y deben estar muy atentos, en cualquier situación, no se trata de una inseguridad desbordada pero si mantener la alerta", señaló.

Dijo que en esta semana se hará llegar a los candidatos y sus equipos de trabajo algunas recomendaciones de seguridad, principalmente preventivas. (Con información de Joel Barrera)

Sin identificar. Hasta la fecha no ha sido identificado el agresor del exalcalde Fernando Purón.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP