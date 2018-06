Si gana, AMLO planea reunirse con Trump

En la región del Soconusco de Chiapas Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, adelantó que de ganar las elecciones y si hay condiciones de respeto acudirá -como presidente electo- a una primera reunión con Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, a presentarle un plan de desarrollo para ambos países, Canadá y Centroamérica.

Acompañado en un mitin por Fernando Coello, abuelo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, así como del actor Carlos Bonavides, conocido como "Huicho Domínguez", el tabasqueño dijo que el proyecto de desarrollo sería como el que se firmó en 1961, impulsado por el entonces presidente de EU John F. Kennedy, llamado Alianza por el Progreso.

"Es algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso en la época del presidente Kennedy. En ese tiempo se llevó a cabo ésta, fue un programa de inversión que financió Estados Unidos, en aquel entonces destinaron recursos para el desarrollo de los pueblos de América Latina", detalló.

En entrevista, López Obrador fue cuestionado por la prensa si acudirá como presidente electo a Estados Unidos a una reunión con el mandatario de aquel país a presentarle ese proyecto.

"Depende, yo estoy abierto al diálogo, pero quiero ver qué trato están dispuestos a darnos, porque yo quiero que haya respeto mutuo. No por Andrés Manuel, sino por lo que voy a representar, el Presidente de México tiene que ser respetado (...) No me voy a exponer y vamos a que la investidura presidencial sea respetada, sobre todo por los gobiernos extranjeros", respondió.

Aclaró que no será fácil, pero que con paciencia suficiente, al final, podrán entenderse con Donald Trump y mantener la relación. López Obrador también pidió a las autoridades electorales no permitir un fraude electoral, aunque aclaró que a sus adversarios no les va a funcionar nada, "porque la gente ya está harta de este régimen corrupto".

En Tonalá, después de ser presentado por una niña de seis años, recordó que lleva años luchando y si fuese corrupto, sus adversarios ya lo hubiesen hecho pedazos.

"Llevo años luchando y siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. Si fuese yo corrupto ya me hubiesen hecho pedazos. No han podido, ni podrán", aseveró.

Dijo aquí que ha enfrentado a sus adversarios durante años. En otro tema, lanzó un llamado a gobernadores para que, de ganar las votaciones, impulsen un plan de austeridad en los estados.

El universal

Premio mayor. López Obrador en el acto de campaña ante simpatizantes de Tapachula, fue acompañado, Oscar Gurría Penagos, aspirante a la alcaldía de Tapachula y el actor Carlos Bonavides.

