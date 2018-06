Tras ataques, despliegan fuerzas en Coahuila

Tras los hechos violentos registrados ayer en Torreón y Piedras Negras, se realizó ayer sábado la reunión del Grupo de Coordinación Operativa que encabezada por el gobernador Miguel Riquelme, donde se acordaron una serie de medidas para reforzar la seguridad en todas las regiones de Coahuila, entre las que destacan poner en operación permanente 2 helicópteros para tareas de vigilancia.

Asimismo se buscará garantizar la tranquilidad del proceso electoral, tanto en la etapa que aún queda para hacer proselitismo, como el día de la jornada electoral.

Durante el evento, celebrado en el 12avo Batallón, se acordó poner en operación permanente 2 helicópteros para tareas de vigilancia, tanto en las zonas urbanas como en áreas donde hay brechas.

De igual forma se reforzarán los operativos que se llevan a cabo en los puestos de control y se establecerán nuevas rutas de recorridos de vigilancia.

Respecto al tema electoral se concretó hacer contacto con los diferentes partidos políticos a fin de poner a disposición de los candidatos la seguridad que sea necesaria.

Será a través del Instituto Electoral de Coahuila que se pedirá las agendas de los candidatos con el propósito de garantizar la vigilancia en los sitios que lleven a cabo durante sus campañas, así como reforzar los operativos en todo el estado durante el proceso electoral.

Para la próxima reunión de seguridad, que se llevará a cabo el próximo lunes en Piedras Negras, serán convocadas autoridades del Instituto Electoral Nacional y del Instituto Electoral de Coahuila.

Los partidos políticos se solidarizaron y suspendieron actos proselitistas durante el fin de semana.

Durante las primeras horas del sábado líderes estatales de partidos políticos emitieron sus condolencias, y pidieron se esclarezca el crimen.

El líder estatal del PAN, Bernardo González, informó que se suspendieron campañas electorales ayer sábado en señal de duelo por el asesinato de Fernando Purón.

González lamentó el asesinato y espera que se esclarezca el caso así como que se garantice la paz en las elecciones locales y federales.

La suspensión de actividades electorales sólo se realizará durante este fin de semana.

PRD La líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Blanca Pineda Camacho, indicó que valorarán la pertinencia de continuar con las actividades proselitistas.

"Se analiza la permanencia de las campañas en tanto las autoridades electorales y gubernamentales garanticen la seguridad y el desarrollo pacífico de los días restantes a las campañas".

Por su parte la excandidata a gobernadora, Mary Thelma Guajardo Villarreal, lamentó la violencia política en México y el estado de Coahuila e hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral para que garantice un proceso electoral seguro.

"Se requieren medidas en donde se garantice la seguridad de las y los candidatos, dentro de la cancha y a las y los ciudadanos fuera de ella, todo ello en coordinación con el Gobierno federal y estatal", indicó.

MORENA La líder estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Miroslava Sánchez, también lamentó el asesinato del candidato priísta, Fernando Purón, pidió a las autoridades que haya Paz en las elecciones e indicó que no cancelarán los actos proselitistas.

Sánchez, pidió al Gobierno del Estado y autoridades electorales que brinden seguridad no solo a los candidatos sino a la población en general.

Asimismo indicó que los candidatos de su partido no cancelarán los actos de campaña.

Respecto al debate que se realizará con candidatos al Senado de la República el próximo 12 de junio indicó que debe de realizarse y pide que la seguridad se realice de forma general para asegurar que todos los asistentes estén en un ambiente óptimo.

IP PIDE ESCLARECER El sector empresarial de la Región Lagunera lamentó la m del candidato a diputado federal, Fernando Purón Johnston y pidió a las autoridades esclarecer el hecho, ocurrido la noche del pasado viernes en el municipio de Piedras Negras.

José Antonio Baille Smith, vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL) dijo que se requiere la presencia física al 100 por ciento de todas las corporaciones policiacas "sobre todo el día de las elecciones".

"Es lamentable lo que está sucediendo en el país en el tema de candidatos... que han sido asesinados, eso es muy lamentable. Que cuiden la integridad física de los candidatos y que no cese la permanencia policiaca en la ciudad", expresó.

Por su parte, Juan Antonio Sifuentes Terrazas, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), también lamentó el hecho "porque son vidas humanas" y al igual que el GEL, solicitó a las autoridades mayor seguridad para evitar este tipo de delitos.

"El candidato que sienta que requiere seguridad que la solicite, el candidato que crea que no tiene asuntos pendientes, que no tiene problemas, que puede estar haciendo su campaña de forma normal pues lo seguirá haciendo".

A su vez, en relación al asesinato de Fernando Purón en Piedras Negras, el alcalde, Jorge Zermeño Infante, manifestó estar consternado por el atentado "cobarde y artero" en contra del candidato.

"Tiene que haber una investigación seria de asuntos como estos para dar con el responsable, para saber cuál es el móvil, cuál es la razón, la causa, y que no queden impunes, si esto no sucede, seguirán actuando los asesinos con entera libertad", expresó.

Zermeño, quien también realiza campaña por la reelección a la alcaldía de Torreón, dijo que no modificará sus protocolos de seguridad personales como edil y candidato, pues consideró que las estrategias deben estar pensadas para todos.

"Creo que tenemos que procurar seguridad para todos y seguiré buscando que la gente colabore y participe, por lo que nos toca a nosotros, nos faltan policías y para eso tenemos una academia y programas de vigilancia en diferentes zonas como tiendas de conveniencia", dijo.

Por el lado de Durango, el PAN de ese estado se sumó a la condena del asesinato de Fernando Purón Johnston. El presidente estatal del partido, Lorenzo Martínez Delgadillo consideró acertada la decisión del PAN de suspender la campaña en el vecino estado hasta que las autoridades esclarezcan los hechos en que se privó de la vida al candidato priista de 43 años de edad.

Mencionó que esta situación de violencia en el estado de Coahuila se está saliendo de control y es necesario que las autoridades retomen la seguridad de los candidatos y de la ciudadanía en general.

Comentó, por fortuna, en Durango la situación es distinta y se goza de plena tranquilidad, pero pidió al gobierno federal que brinde las condiciones de seguridad en el resto del país.

Martínez Delgadillo dijo que, más allá de cualquier partido político, no podemos permitir que este tipo de situaciones se presenten.

TENDRáN PRECAUCIóN Maribel Coronado Martínez candidata a la alcaldía de Francisco I. Madero, por la coalición "Por México al Frente" que integran PAN, PRD y UDC, dijo en un comunicado de prensa que se tendrán precaución y tomarán las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de su equipo de campaña, en tanto se determina si se solicitará seguridad por parte de las corporaciones policíacas.

Por lo pronto confirmó que "en respeto a la familia del candidato, suspenderán todas nuestras actividades durante el día de hoy (ayer sábado)". Lo anterior tras los hechos ocurridos ayer viernes en Piedras Negras, en donde perdió la vida el Fernando Purón.

"Junto con todo mi equipo vamos a tomar nuestras precauciones y estaremos a la espera de la respuesta de las autoridades para valorar si necesitamos alguna clase de protección".

En el documento Coronado Martínez puntualizó "la política está de luto, porque sin importar el color nos llena a todos de tristeza el lamentable acontecimiento en el que perdió la vida el candidato a diputado Fernando Purón".

"Ojalá que hechos como este no se vuelvan a repetir ante ninguna circunstancia y bajo ninguna situación. Esperamos de todo corazón que las autoridades cumplan con su deber para esclarecer los hechos y le enviamos nuestro más sentido pésame y pronta resignación a la familia del candidato".

En tanto que la candidata de Morena en San Pedro, Iris Cervantes Vega, dijo que no suspendería actividades, pues no le habían dado indicación del comité estatal y en cuanto a si pedirá seguridad en lo que le resta de campaña, dijo que no la solicitó directamente, se la ofrecieron pues el pasado 27 de mayo acudió a la Fiscalía del Estado, para interponer una denuncia ya que recibió varias llamadas intimidantes, en donde se le advertía que si seguía haciendo "ruido" con el tema de la falta de agua y de las tomas clandestinas que se detectaron para el riego de cultivos, entonces habría consecuencias graves.

"Cuando yo puse la denuncia en la Fiscalía vino un licenciado de Saltillo y me dijo que se iba a solicitar la protección, pero hasta ahorita no hay nada", puntualizó.

Cabe mencionar que también se solicitó una entrevista a los candidatos del PRI en San Pedro, Ana Isabel Durán Piña y de Matamoros Juan Carlos Ayup Guerrero, quienes buscan reelegirse al cargo, pero se negaron a opinar al respecto.

Por su parte, el delegado regional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Flores Lavenant, confirmó que se suspendieron las campañas de los candidatos en todo el estado, hasta nuevo aviso.

Condenó los hechos registrados tanto en Piedras Negras como en Torreón, en contra del director de la Facultad de Derecho, Carlos Centeno.

Flores Lavenant confió en que como lo dijo el gobernador Miguel Riquelme, se llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer el asesinato de Purón Johnston; "mi compañero de partido que transformó Piedras Negras y controló la inseguridad en el municipio".

Repitió que las actividades de campaña se reanudarán hasta que se tomen las medidas necesarias para todos los candidatos y no sólo los del PRI, sino de los demás partidos así como de la ciudadanía.

"No queremos que regrese la violencia", aseguró.

El delegado regional del PRI indicó que es el primer asesinato de un candidato que se registra en Coahuila, aunque recordó que cuando él fue aspirante a la alcaldía de Francisco I. Madero, en el 2013 fue víctima de secuestro por el crimen organizado.

Dijo que así como se tomarán las medidas pertinentes para la seguridad en lo que resta de actividades, se hará el día de la elección.

