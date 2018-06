Denuncian madres mal manejo de jueces en custodia

PERLA SÁNCHEZ

Un grupo de madres de familia acudió el día de ayer al Palacio de Gobierno a solicitar una audiencia con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, esto luego de que algunas de ellas perdieran de forma arbitraría la custodia legal de sus hijos a causa de presuntos "actos de corrupción de jueces".

Alrededor de 6 madres de familia de los municipios de Saltillo y Torreón, acudieron acompañadas de un abogado a las 11: 30 de la mañana.

En este caso se encuentra además el caso de una mujer de Saltillo que hace unos meses denunció a través de la plataforma Change.org, la sustracción ilegal de sus hijos por parte de su padre, quien vive en Alemania.

Cristina de la Peña, una de las madres, denunció que en estos casos se observan actos de negligencia, lo cual vulnera los derechos de los menores.

"Nosotras hemos realizado todos los pasos que se nos ha dictado conforme al protocolo que determine la ley. Hoy nos darán la fecha y hora de la audiencia", dijo.

Explicó que de inicio su caso estuvo cuatro años a cargo del licenciado Ricardo Aguirre Méndez, pero por cuestiones gubernamentales pasó con la juez Cristina Aguirre, así como el resto de los casos.

Informó que en su caso solicita el pago del padre de sus tres hijos procreados en matrimonio de la pensión, así como cumplir con los acuerdos de su divorcio, lo cual fue establecido hace cuatro años.

Por su parte otra de las madres, Ana María Ávila, relató que el juez otorgó la custodia de uno de sus hijos al padre de éste, esto sin comprobar motivos legales suficientes.

Laura Elena García indicó que en su caso se ha solicitado actualizaciones de pensiones alimenticias, petición que sigue en trámite desde hace más de un año.

Cecilia Balderas indicó que por lo que respecta a su caso lo que se solicita es la suspensión de la convivencia de su hijo con su padre.

"Mi niño no quiere convivir con él y lo obligan, tiene cinco años, pero en la Pronnif me dicen que lo debo llevar, porque si no soy acreedora a la doble multa y al arresto", dijo.

