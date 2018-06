Niega Ricardo Anaya conocer a Juan Barreiro

TLAQUEPAQUE, JAL.-

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, afirmó que desconoce a Juan Barreiro, y pidió al presidente Enrique Peña Nieto, mantenerse ajeno a la elección.

-¿Usted conoce a Juan Barreiro?

No lo conozco y no voy a caer en lo que quiere el PRI, dedicarme a hablar de esto de aquí al 1 de julio, para distraerme, no lo van a lograr, respondió.

"Desde aquí le digo a presidente Enrique Peña Nieto: le exijo que se mantenga ajeno al proceso electoral, que respete la voluntad de los ciudadanos, y que a mí no me va a doblar ni intimidar. Vamos a ganar la elección", afirmó.

En conferencia de prensa, Anaya Cortés advirtió que "no nos vamos detener, a doblar", que seguirá adelante hasta el 1 de julio.

Acompañado de los presidentes de los tres partidos de la coalición PAN, PRD y MC, denunció haber recibido ya actos de intimidación, pues este jueves luego del video de su defensa, su chofer fue detenido por otro vehículo a la altura del Metro La Raza, sobre avenida Insurgentes, en donde le rompieron el parabrisas trasero, sin robarle ninguna de sus pertenencias.

"Ayer solo 10 o 15 minutos que descendí del vehículo en el que viajó, otro vehículo alcanzó al nuestro, de manera lo obligó a detenerse y como vieron en las imágenes lo dañaron de manera severa, en un claro intento de intimidarnos. Quienes creen que de esa manera nos van a intimidar no nos conocen, al contra, vamos a redoblar el esfuerzo", apuntó.

Ricardo Anaya reiteró que hay una claro pacto entre su adversario de Morena, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, lo cual se puede comprobar en las declaraciones del tabasqueño.

"Revisen ustedes su declaraciones, cuando se le ha preguntado si contribuiría a que se haga justicia ha respondido que 'no lo hará'", aseveró.





