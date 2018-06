Surge posible acuerdo para 'dreamers'

Un líder de los moderados en la Cámara de Representantes indicó el jueves que ha surgido un acuerdo tentativo con los conservadores para ayudar a que los inmigrantes "dreamers" se queden legalmente en Estados Unidos, pero los detalles siguen sin estar claros y no se ha finalizado nada, señaló en una entrevista con The Associated Press.

El representante republicano Jeff Denham dijo que, según la propuesta del Freedom Caucus, de extrema derecha, los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños podrían obtener una nueva visa que les permitiría quedarse en el país ocho años más. Agregó que no sabe qué pasará con los llamados "dreamers" después de ese lapso.

Es incierto si la propuesta representa un avance en la prolongada división entre moderados y conservadores del Partido Republicano en materia de inmigración, o si se convertirá en el intento fallido más reciente para eliminar esa brecha. Fue presentada el mismo día que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dijo que los líderes de los partidos elaborarían un intento de solución negociada en torno al asunto que los republicanos podrían adoptar.

El representante republicano Mark Meadows, líder del Freedom Caucus, rechazó confirmar que su grupo había realizado una oferta y dijo que los republicanos no han alcanzado ningún acuerdo sobre inmigración. Otro miembro del grupo, el representante republicano Dave Bart, indicó que se ha analizado la idea, pero advirtió que "tiene montones de piezas móviles".

Ap

Reunión. El representante Jeff Denham llega al Capitolio para una reunión con miembros del Partido Republicano.

Más de Internacional

