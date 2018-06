'Me mocho la mano si INE comprueba irregularidades'

Ante estudiantes de la Ibero, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", dijo que se "mocharía la mano" si el Instituto Nacional Electoral (INE) comprueba alguna irregularidad en su campaña.

Durante un foro en la Universidad Iberoamericana, los estudiantes cuestionaron al gobernador de Nuevo León con licencia por la investigación que lleva a cabo el INE por triangulación de recursos hacia su campaña, uso de funcionarios públicos para la recolección de firmas y credenciales falsas.

- ¿Si llegarán a comprobar su fraude, se mocharía su mano? -le preguntaron.

- Si, mira, yo no soy culpable, pero si lo soy, me las mocho, punto. Con mucho gusto lo haría para demostrar que en México hay hombres honestos. No tengo miedo a eso.

En Foro. Rodríguez Calderón se reunió con estudiantes de la Ibero.

