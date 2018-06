Se suicida menor de edad en Monte Real

EL SIGLO DE TORREóN

Por motivos aún no determinados una menor de 10 años de edad se quitó la vida la tarde del jueves en el interior de su domicilio donde se colgó de las escaleras.

Voceros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que la tarde del jueves se recibió en el Sistema de Emergencia el reporte de una menor que se había suicidado en el interior de su domicilio ubicado en calle Peñón número 981 de la colonia Monte Real, que se encuentra en el sur oriente de la ciudad de Torreón.

Al lugar acudió personal de la dependencia y Cruz Roja quienes revisaron a la menor misma que ya no presentaba signos vitales.

La hermana de la hoy occiso dijo que la dejaron sola en la vivienda aproximadamente dos horas y que al regresar la encontraron colgada en las escaleras, ignorando él o los motivos que tuvo para tomar la fatal decisión.

Al verla colgada lo que hicieron fue bajarla con la esperanza de que aún estuviera viva y llamaron al Sistema de Emergencia para solicitar el apoyo de paramédicos de Cruz Roja quienes arribaron al lugar y al revisarla les dieron la noticia de que no presentaba signos vitales. Indicaron desconocer el por qué tomó esa determinación ya que aseguraron no tenía problemas o al menos no se los había expresado. Momentos después arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal y del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna I, quienes dieron fe del hecho y comenzaron las investigaciones correspondientes. Por su parte, el Ministerio Público ordenó el levantamiento legal del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde se le realizaran los estudios correspondientes de necropsia con los que podrán determinar con exactitud los motivos de su muerte. Posteriormente trascendió que la menor tenía 13 y no 10 años y se encontraba cursando el primer año de secundaria.

Archivo

Cuerpo. Fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de Ley.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...