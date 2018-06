Denuncian desabasto de agua en ejido El Centinela de Arriba

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

En medio de una declaratoria de emergencia por las altas temperaturas que se registran en Piedras Negras, como en otras ciudades del país, la problemática se agrava, considerando las fallas en el suministro de agua potable, particularmente en el área rural de éste municipio fronterizo y que trastoca la vida de sus habitantes.

Tal es el caso del ejido El Centinela de Arriba, donde sus habitantes refieren que tienen problemas con el agua desde hace algunos días y la situación ha llegado a tal grado que dificulta las actividades diarias como la limpieza del hogar e inclusive el lavar la ropa sucia, tal y como le refiere la señora Garza, vecina del citado poblado.

“No hay agua, se acaba. No sabemos ni a qué horas regresa, no tenemos agua, tenemos así toda la semana, estamos batallando; juntamos agua en una tinaco, pues para en la noche que nos bañamos está hirviendo por el sol, no hay para lavar, no hay para nada”, refirió la señora Garza.

Refirió que se batalla mucho con el agua en estos días, situación que se ha complicado durante la presente semana, y dijo no entender porqué sucede esto, sobre todo si el municipio envía diariamente pipas para llenar el depósito, a través del cual se distribuye el vital líquido al poblado. Aunque refirió que el recibo sí llega y si no se paga, ellos cortan el servicio; aunque consideró injusto que hagan esto, pues no tienen agua.

“Anoche eran las 11 de la noche y aún no llegaba el agua. La poquita que alcanzamos a juntar y si no, ahorita allí tengo toda la semana sin lavar, no hay uniformes, no limpiamos la casa bien porque no hay agua para trapear, no hay agua para lavar”, precisó la habitante del Ejido El Centinela de Arriba.

Mario Alberto Garza, otro de los lugareños, señaló que están batallando con el suministro del agua, pese a que el Sistema Municipal del Agua y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras, acude con pipas a rellenar la pila que abastece a dicha población y al ejido El Centinela de Abajo.

“Ahorita estamos batallando con ella, está muy despacio, nos está ayudando la pipa, a echarle a la pila porque está saliendo muy poca del pozo que tenemos en San Isidro y pues como quiera no completamos, ya para en la tarde no hay nada de agua. Echan cinco pipas diarias”, refirió Mario Alberto.

Refirió que son cinco pipas las que se llevan diariamente, sin embargo, para las cinco de la tarde se termina; además de que hay propiedades de personas que no son del ejido, quienes tienen sembrados árboles frutales y los cuáles son regados todo los días.

Durante el transcurso de la mañana de este jueves, un total de 13 unidades del Simas de Piedras Negras, recorrieron el ejido El Centinela de Arriba, revisando las propiedades y realizando algunos cortes, además de comunicarles que colocarán medidores, según comentaron los propios pobladores.

