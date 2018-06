Agresores de marinos eran de otros municipios, declara alcalde

GUADALAJARA, JALISCO

Juan Manuel Figueroa Barajas, alcalde interino de Zapotlán El Grande, Jalisco, donde elementos de la Secretaría de Marina fueron acorralados y agredidos por un grupo de civiles durante una supuesta manifestación por la desaparición de personas, aseguró que la mayoría de los participantes en la agresión llegaron de otros municipios del sur de la entidad.

"Nosotros detectamos que 10% de la gente que estaba en esa manifestación era de Ciudad Guzmán, todos los demás era gente que venía de fuera de la ciudad porque llegaron camiones foráneos a alimentar esta marcha", señaló.

Consideró que la manifestación en realidad pudo ser convocada con otros fines, pues señaló que las familias que buscan a sus desaparecidos no actúan de esa manera.

"Sin que yo pueda confirmarlo, porque no tengo identificaciones de nadie, nos hace pensar que pudiera haber otros intereses detrás de esta manifestación, no sé de qué tipo, pero sin duda no había sólo gente que protestaba pacíficamente", dijo.

El edil explicó que hasta ahora ni las autoridades federales, ni estatales han solicitado al ayuntamiento su colaboración para la investigación de los hechos.

Aunque el lunes pasado el personal de la Secretaría de Salud Jalisco informó que se registraron cuatro personas heridas por impactos de arma de fuego tras los disparos realizados por elementos de Semar como medida disuasiva para dispersar a los civiles que los agredieron, Figueroa Barajas señaló que la administración municipal sólo tiene información de un caso.

Hasta el momento ninguna autoridad ha informado si los heridos, que según la Secretaría de Salud Jalisco recibieron el alta voluntaria para salir del hospital, han sido interrogados como parte de las indagatorias. En tanto, la Fiscalía del estado señaló que la investigación está a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y la dependencia federal no ha brindado información al respecto.

"Nuestra responsabilidad era salvaguardar la integridad física de los elementos de la Marina, así como de la gente que estaba en esa marcha, después de que se suscitaron los hechos, nuestros elementos se dispersaron e interviene la fiscalía del estado y ellos deben saber qué pasó con los heridos", señalo el edil.

Figueroa Barajas indicó que el municipio de Zapotlán El Grande es un lugar tranquilo y que después de los hechos del lunes pasado se redobló la vigilancia pero hasta ahora no se ha registrado otro incidente.

También negó que se haya actuado tarde y se pusiera en riesgo la integridad de los civiles y los elementos de Semar, pues según él su policía intervino en cuanto la manifestación comenzó a tornarse violenta.





