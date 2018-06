AMLO pactó con régimen: Anaya

AL PANISTA NO LE INTERESA PACTAR, PORQUE NO DESEA SER LA CONTINUIDAD NI EL REGRESO A UN PASADO AUTORITARIO

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, señaló que su adversario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, "se rindió" en la lucha como opositor y decidió pactar con el régimen actual.

Anaya Cortés coincidió con su coordinador de estrategia y excanciller, Jorge Castañeda, en que ya se concretó el pacto de impunidad entre López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto.

"Creo que eso (el pacto), lo va a castigar la gente el 1 de julio, basta con ver la gente de la que se ha rodeado, que es la que antes combatía, Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, y segundo, él ha dicho que va a perdonar a quien está en el gobierno, lo cual es una muestra clara de que pactó con ellos", afirmó.

En una entrevista con el ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, en donde éste expresó que entre Andrés Manuel y Peña Nieto ya se concretó un pacto de impunidad con miras a una transición del Ejecutivo a favor del tabasqueño, a cambio de no ir a la cárcel.

En entrevista minutos antes de un encuentro con simpatizantes del PAN, PRD y MC, Anaya dijo que es demasiado evidente el pacto, sobre todo, cuando el tabasqueño asegura que no los va a perseguir.

Al cuestionarle "¿por qué él no pactaría?", el panista respondió que él le apuesta al cambio de régimen, por eso es que no le interesa pactar, porque no desea ser la continuidad ni el regreso a un pasado autoritario.

También señaló que a Andrés Manuel no le interesa la educación, pues de ser así tampoco habría pactado con grupos cupulares que afectan la misma.

"A él no creo que le interese mucho (la educación), me parece gravísimo que en lugar de estar dando clases, estén haciendo plantones", apuntó el candidato.

'Se concretó el pacto de impunidad'

Jorge Castañeda, coordinador de la campaña presidencial de Ricardo Anaya, aseguró que se concretó "un pacto de impunidad" entre Peña Nieto y López Obrador con miras a una transición del Ejecutivo a favor del tabasqueño, a cambio de no ir a la cárcel.

Comentó: Andrés Manuel hace muy bien en actuar como si fuera a ganar, me parece lo más lógico del mundo, ahora, que eso sea cierto, es muy distinto. Lo más grave no es que él pretenda, digamos: subraye la inevitabilidad de su victoria, todos lo hacen, bueno, más complicado es el pacto de impunidad que claramente tiene con el presidente [Enrique] Peña Nieto (...) Ya hay demasiados elementos que sugieren claramente que hay un entendimiento entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Hay muchos elementos, quizás el más importante son las declaraciones de Andrés Manuel de que hay que respaldar al presidente Peña Nieto hasta el final de su mandato,

¿Por qué Peña Nieto tendría que hacer un pacto con López Obrador y no con Ricardo Anaya?

- Confieso que para mí es un misterio porque las reformas, por ejemplo, de Peña, que muchas de ellas son positivas en sí mismas.

Le dan apoyo Líderes de antaño en el PAN cerraron filas: Líderes de antaño en el PAN cerraron filas: ⇒ A favor de Ricardo Anaya, y a pesar de avalar el pacto acusado por Jorge Castañeda entre Peña Nieto y López Obrador, aseguraron que darán la batalla hasta el final. ⇒ "Esto no se acaba hasta que se acaba, y se va a acabar el primero de julio", sentenció Ana Teresa Aranda, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Señala. Ricardo Anaya señaló que a López Obrador "se rindió" en la lucha como opositor y decidió pactar con Peña.

