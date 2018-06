Darán ultimátum para informar de crédito

EL SIGLO DE TORREÓN

Ante la falta de información referente al gasto del crédito por 980 millones de pesos solicitados en diciembre, la Junta de Gobierno del Congreso Local enviará un oficio al Secretario de Finanzas para que entregue la información.

"Hasta hoy no ha contestado. Me parece que le están dando la vuelta al tema. Y no concuerda lo que el gobernador dice que va a hacer en materia de transparencia, con lo su hacen sus secretarios", indicó la diputada panista, María Eugenia Cázares.

Fue tras la comparecencia en el Congreso Local, el pasado mes de marzo, que Blas Flores se No pudo proporcionar información referente a las obras en que se aplicó el crédito de 980 millones de pesos solicitado por el Gobierno del Estado, por lo que se comprometió a enviarla.

Las respuestas a las peticiones llegó mediados del mes de mayo y se turnó a la Comisión de Finanzas.

"Hace 8 días de reunió la Comisión y confirmamos que la información que entregó es un cúmulo de carpetas con los contratos de la deuda, nada nuevo, pero además nada de lo que le pidió", dijo en entrevista la diputada María Eugenia Cazares.

Ante esta situación los integrantes de la Comisión de Finanzas hicieron un dictamen a la Junta de Gobierno, que a su vez resolvió dar un ultimátum al secretario para que el próximo lunes entregue la información solicitada. Que la envíe o comparezca de nueva cuenta.

"No se si es por desconocimiento o por instrucciones, pero ya que venga y nos diga que pasa. Las compañeras de la Comisión de Finanzas se sienten extrañadas por la falta de transparencia", dijo.

Deuda total de proveedores y contratistas. Nombres y montos. Listado de participaciones pendientes que deben a los municipios. Periodo 2017. Desglose obras y montos en la que se aplicó el préstamo de 980 millones de pesos.

Montó de intereses pagados por concepto de deuda.

EL SIGLO DE TORREÓN

Caso. Las respuestas a las peticiones llegó a mediados del mes de mayo y se turnó a la Comisión de Finanzas.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...