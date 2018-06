En México hay desconfianza hacia partidos: Meade

En su ambiente, con jóvenes universitarios de la Universidad Anáhuac en el Estado de México, José Antonio Meade aseveró estar convencido de que "en México y el mundo existe una brutal desconfianza en los partidos políticos y en los gobiernos".

El candidato de la coalición Todos por México se reunió por segunda ocasión con estudiantes universitarios. Este martes llegó hasta Huixquilucan con los de la Anáhuac, quienes lo "apapacharon", le gritaron "¡presidente!" y pidieron fotos.

Cómodo, en mangas de camisa, el aspirante presidencial se plantó frente a los jóvenes, autoridades universitarias y hasta María Elena Morera, quien recién se reunió con Andrés Manuel López Obrador.

Expuso su proyecto: el mundo, México ha cambiado; la inseguridad ha rebasado a las autoridades; es necesario combatir la pobreza y fortalecer la educación.

Los jóvenes lo recibieron entre aplausos, gritos de "¡Pepe presidente!" y leyeron su semblanza. La primera pregunta la hizo Carlos, quien estudia Comunicación. Cuestionó al candidato sobre cómo puede tenerle confianza si es el representante presidencial del PRI.

"Hay una brutal desconfianza en los partidos y en los gobiernos, y una gran distancia entre la sociedad y la ciudadanía. Ese es nuestro principal reto hacia adelante, lo que nosotros tenemos que lograr es recuperar esa confianza", respondió.

"No hay en México ninis, no hay en México jóvenes que ni estudien ni trabajen, lo que hay son jóvenes con grandes retos para salir adelante y que cuando se ven obligados a dejar la educación lo hacen por algo que desde el gobierno tendríamos la obligación de atender. No es falta de motivación, es una falla de los elementos que desde el gobierno tendríamos que darles", sostuvo.

En el diálogo con los estudiantes, dijo que los países que apuestan a la educación les va mejor y apuntó que las naciones que tienen más inseguridad enfrentan un menor nivel de desarrollo.

Admitió que la estrategia que se ha seguido no ha sido suficiente para poder garantizar al ciudadano su propia seguridad, y "si no somos capaces de acabar con la impunidad no vamos a ser capaces de recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad".

Señaló en cambio que a los países que son capaces de garantizar para sus ciudadanos integridad personal y patrimonial "les va muchísimo mejor. Los países que logran un desarrollo incluyente, que logran mayores espacios de igualdad y menores espacios de pobreza, tienen un mejor desempeño".

Meade expuso que no hay malos ni buenos partidos políticos, lo que existen son políticos negativos.

"Yo tengo 20 años de servicio público, como aquí se ha comentado, no tengo militancia en ningún partido, pero en la campaña hemos tratado de hacer algo que, a mi juicio, es bien importante, hemos querido reivindicar a los partidos y hemos querido reivindicar al servicio público.

"No hay partidos buenos y malos, hay gente buena y mala en todos los partidos. Vale la pena reivindicar el servicio público y la militancia con honorabilidad", añadió.

Meade fue cuestionado sobre la familia, el aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Su respuesta fue que se han perdido valores, y que resultado de ello, entre otros, se encuentra el alto número de feminicidios.

El universal

