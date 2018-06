Dan ultimátum a Sefin para que transparente crédito millonario

SALTILLO, COAH.-

Ante la falta de información referente al gasto del crédito por 980 millones de pesos solicitados en diciembre, la Junta de Gobierno del Congreso Local enviará un oficio al secretario de Finanzas para que entregue la información.

“Hasta hoy no ha contestado. Me parece que le están dando la vuelta al tema. Y no concuerda lo que el gobernador dice que va a hacer en materia de transparencia, con lo su hacen sus secretarios”, indicó la diputada panista, María Eugenia Cazares.

Fue tras la comparecencia en el Congreso Local, el pasado mes de marzo, que Blas Flores no pudo proporcionar información referente a las obras en que se aplicó el crédito de 980 millones de pesos solicitado por el Gobierno del Estado, por lo que se comprometió a enviarla.

