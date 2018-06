Alertan de corrupción y descuido en instituciones de Campeche

CIUDAD DE MÉXICO

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió dos informes de seguimiento en Campeche, debido a la persistencia de deficiencias en 35 lugares de detención dependientes del gobierno del estado, casas hogar del DIF estatal y privadas, hospital psiquiátrico y 11 centros más de detención dependientes de los ayuntamientos, así como un albergue para niños y adolescentes, todos ubicados en esa entidad.

Advirtió que esas irregularidades pueden derivar en malos tratos o tortura hacia las personas privadas de la libertad.

Indicó que en los Informes de Seguimiento a los iniciales 2/2017 y 3/2017, dirigidos al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno estatal, José Román Ruiz Carrillo, y a los 11 presidentes municipales de: Campeche, Calakmul, Calkiní, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo, también se observaron las condiciones de estancia para verificar su correspondencia con los derechos fundamentales, trato digno, legalidad, seguridad jurídica, protección de la salud e integridad personal.

El MNPT señaló que de los lugares de detención que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en el Centro Penitenciario de Ciudad del Carmen se observó a personas privadas de la libertad realizar tareas de vigilancia en diversas áreas, además de que en cada dormitorio hay un recluso denominado "encargado", quien realiza funciones de enlace entre la población y las autoridades, también se detectaron teléfonos celulares y la existencia de cobros de servidores públicos por la administración de negocios en el centro, así como la introducción de diversos objetos.

Supervisó también dos Centros de Reinserción Social y el Centro de Internamiento para Adolescentes, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, un hospital psiquiátrico de la Secretaría de Salud y dos casas hogar del DIF, así como cuatro casas hogar privadas y un centro contra adicciones también particular.

Los resultados de dichas visitas revelaron que en los lugares dependientes de la Fiscalía General del estado no se proporcionan alimentos a las personas detenidas por falta de la respectiva partida presupuestal, situación similar a la que ocurre en instancias dependientes de los ayuntamientos, mientras que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Candelaria sólo se les brindan dos comidas al día.

Resaltó que en los centros de dependen de la autoridad estatal y en los municipales se presentaron irregularidades: la certificación médica de integridad física de los detenidos se practica en presencia de policías, el personal médico carece de capacitación para elaborar certificados de integridad física de acuerdo con el Protocolo de Estambul y el área de aseguramiento no tiene reglamento interno ni manual de procedimientos.

Señaló que faltan programas contra las adicciones, los locutorios no garantizan la privacidad de conversaciones entre los internos y sus defensores, no hay un reglamento interno y de separación entre procesados y sentenciados, y el personal de seguridad es insuficiente. Tampoco cuentan con programas para prevenir eventos violentos y no hay registro de las visitas de supervisión de autoridades superiores.

El Mecanismo explicó que en los lugares que dependen de los ayuntamientos algunos bandos de policía y buen gobierno no prevén procedimiento para la imposición de sanciones administrativas, ni la obligación de practicar examen médico a quienes ingresan en arresto, ni establecen separación entre mujeres y hombres. En las casas hogar privadas no hay personal especializado para atender a quienes están ahí alojados, no tienen libro de registros y carecen de reglamento interno y manual de procedimientos, así como de servicio médico.





