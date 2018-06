Ferriz de Con expresa apoyo a campaña de Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.-

El exaspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, informó que otorgará su apoyo al candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, ante el avance del populismo en México.

En su opinión, no quiere como mandatario al abanderado de Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, Andrés Manuel López Obrador, y se adhiere a quienes se han pronunciado contra el populismo.

Aclaró, en comunicado, que dicho pronunciamiento no significa que se sumará al equipo trabajo de Anaya Cortés y no busca un cargo político, toda vez que, aseguró, su futuro está nuevamente en los medios de comunicación.

Según Ferriz de Con, su decisión es para sumarse a las voces en diversos sectores, entre sociales y empresariales, que están en contra del avance del populismo en México.

“Dentro de unos cuantos días, México decidirá otra vez su camino. Yo lo dije como ciudadano, no estoy trabajando para otro, no lo estoy, pero sé que hay millones de mexicanos que se quedaron con la idea de que al no aparecer en la boleta, por quién iba a votar”, expuso.

Por último, Ferriz de Con recomendó a los votantes analizar su voto ante la situación actual que se vive en el país.

Ya no tenemos tiempo para dudar, estamos ante un sexenio de estallido, no nos conviene alargarlo y mucho menos empeorarlo, por eso mi opción es con Ricardo Anaya, no busco beneficios, lo mío es la comunicación y mi compromiso es con México.https://t.co/yzwkxtBIRo — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) 3 de junio de 2018

