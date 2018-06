En materia de seguridad 'ni amnistía ni ocurrencias', señala Meade

CIUDAD DE MÉXICO.-

El candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, advirtió que en materia de seguridad no puede haber amnistía a los criminales ni ocurrencias en las estrategias para frenar al crimen organizado.

De gira proselitista en Colima, Meade Kuribreña dijo que el país enfrenta a una delincuencia organizada que trafica con drogas, armas y personas, además de que secuestra, extorsiona, roba combustible y controla los penales.

Indicó que por ello es tiempo de poner un alto a esas problemáticas que lastiman a los mexicanos. “Frente a ese reto de seguridad, desde Colima, tenemos que decir: ¡Ya basta!”, exclamó el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.

El aspirante presidencial explicó que la única forma de frenar ese flagelo es con un programa integral y refrendó su estrategia en la materia, la cual cuenta con tres ejes rectores: la prevención, la disuasión y el combate a la corrupción.

En materia de prevención, el aspirante presidencial detalló que, en su gobierno, en caso de ganar el 1 de julio, habría alumbrado público en las calles, espacios recreativos con deporte y cultura, transporte masivo con cámaras de videovigilancia y se capacitaría a los cuerpos policiacos.

Ante miles de colimenses que se dieron cita en el recinto ferial de la capital del estado, Meade advirtió a los delincuentes que el que la hace la paga, y aseveró que le ganará terreno al crimen organizado con un código penal único y la creación de una Agencia de Investigación Federal.

“En materia de seguridad no hay amnistías, en materia de seguridad no puede haber ocurrencias, en materia de seguridad hay trabajo comprometido y yo mero me hago cargo”, expresó.

Ante los agravios provocados por el crimen organizado a la sociedad, Meade expresó que lo mínimo que se le puede ofrecer a la ciudadanía es que todas las denuncias sean investigadas y todos los delitos sean castigados.

Meade señaló que el último tercio de la contienda electoral es el más importante y, por ello, la coalición que encabeza hará todo lo necesario para convencer al electorado de que la suya es la mejor propuesta para convertir a México en una potencia.

Expresó que, sin ninguna duda y con toda certeza, logrará la victoria el 1 de julio.

En su mensaje, Meade ofreció a los colimenses detonar sus motores de crecimiento, resolver los retos en el abasto de agua, impulsar un sistema de transporte masivo, mejorar la infraestructura carretera y solucionar de manera definitiva el conflicto de la caseta de Cuyutlán, a fin de que no tenga costos para las familias de la entidad.

Dijo que trabajará para que el Sistema de Protección Civil de Colima sea el mejor del país y apostará al campo con un agroparque logístico a los productos del estado en todas partes del mundo.





Advirtió que en materia de seguridad no puede haber amnistía a los criminales ni ocurrencias en las estrategias para frenar al crimen organizado.

