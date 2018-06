Estos son los términos que debes conocer sobre la diversidad sexual

Es necesario saber y comprender los términos con los que algunas personas se identifican

Para comprender la diversidad sexual es necesario saber y comprender los términos con los que algunas personas se identifican, sobre todo en este mes de junio que se conmemora el orgullo gay.

Para refrescar la memoria y los conceptos retomaremos el Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales que lanzó el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación.

¿Gay, bisexual, pansexual, intersexual? Si no te suenan esas definiciones será conveniente que sigas leyendo este artículo porque a continuación se enlistan conceptos básicos definidos en el glosario.

Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.

Capacidad de una persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité cedaw) observa una tendencia a reivindicar el uso y referencia a los términos lesbiana y lesbiandad, para hacer referencia a la homosexualidad femenina.

Hombre que se siente atraído erótica y afectivamente hacia otro hombre. Es una expresión alternativa a "homosexual" (de origen médico). Algunos hombres y mujeres, homosexuales o lesbianas, prefieren el término gay, por su contenido político y uso popular.

Mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Es una expresión alternativa a “homosexual”, que puede ser utilizada por las mujeres para enunciar o reivindicar su orientación sexual

Capacidad de una persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo, de la misma forma, ni que sienta atracción por todas las personas

de su mismo género o del otro.

Orientación sexual de una persona que no siente atracción erótica hacia otras personas. Puede relacionarse afectiva y románticamente. No implica necesariamente no tener libido, o no practicar sexo, o no poder sentir excitación.

Concepción, prácticas y sistema de organización social que parte de la idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asignados a las personas al nacer, como hombres (biológicamente: machos de la especie humana) y como mujeres (biológicamente: hembras de la especie humana), y sobre los cuales se ha sustentado la discriminación, exclusión y violencia en contra de cualquier identidad, expresión y experiencia de género diversas.

Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/transición/reafirmación de la identidad y/o expresiones de género (incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis, drags, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y/o expresiones de género de la persona.

Si deseas conocer más sobre los términos y definiciones puedes consultar el glosario en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225271/glosario-TDSyG.pdf





Es importante conocer y comprender los términos con los que se identifican algunas personas. (Especial)

Etiquetas: orgullo gay diversidad sexual

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...