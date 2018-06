Llaman a IP a ser 'prudentes'

POLITóLOGOS PLANTEAN A EMPRESARIOS LA ALTA POSIBILIDAD DE QUE AMLO GANE ELECCIóN

Prudencia. Eso piden los especialistas electorales a los empresarios, ante un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, porque a nadie conviene el "resentimiento" y la "polarización" que provoca la interferencia del "dinero" en las elecciones.

Esto opinan politólogos y especialistas sobre las acciones de grupos empresariales que pretenden incidir, aunque sea de manera indirecta, en contra de López Obrador y la intención del voto que lo favorece, según las encuestas.

Marcelo Torres, politólogo y especialista en campañas e imagen pública de la consultora DC Estrategias, afirma que los empresarios, sin duda, intentarán intervenir. "No de manera tan frontal como en 2006, pero lo intentarán", afirma.

Aunque saben que la probabilidad de revertir la intención de voto a favor de López Obrador es baja, dice, tratarán de hacerlo porque en este momento el escenario todavía no es definitivo.

"La probabilidad de que algo ocurra es baja, pero no inexistente", advierte Torres. "Puede haber factores internos -a nivel de gobernanza- o externos que, combinados con mala reacción del candidato, pueden hacerlo perder 20 puntos".

El especialista considera que hay un tema que los empresarios parece que no alcanzan a ver y es que López Obrador no sólo es un candidato presidencial, sino un líder social. "De los 50 puntos que le dan las encuestas, entre 20 y 25% provienen de su liderazgo social", afirma el especialista.

"Eso refleja que hay gente que ve en él a un Martin Luther King, y la gente que está en su contra no lo quiere ver", dice Torres.

Al parecer, la incertidumbre económica que despierta López Obrador en el sector empresarial, especialmente, y sus declaraciones frontales contra algunos hombres de negocio, han nublado el juicio o encendido la ira de estos.

Desde que López Obrador lanzó al aire su intención de revisar los contratos de construcción del nuevo aeropuerto y de la reforma energética, las diferencias, desencuentros y hasta choques entre ambas partes han sido constantes.

Los empresarios han publicado desplegados, llamado a conferencias de prensa para declararle su inconformidad, o enviado cartas a sus empleados -como Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal, y Germán Larrea, dueño de Grupo México- para enfrentar al candidato de sus temores.

Incluso quedó en el aire la sospecha de aquella reunión con Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, en la que supuestamente le ofrecieron su apoyo para vencer a López Obrador.

Los empresarios la desmintieron, pero columnistas como Salvador Soto, de El Universal, la confirmaron y la presunción se mantuvo viva, en perjuicio del proceso electoral.

A un mes de la cita electoral y con una intención de voto que favorece a López Obrador, los empresarios deberían reconsiderar su actitud, recomienda Rodrigo Salazar, investigador y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México).

"Yo espero que los empresarios asuman una actitud más constructiva", dice. "Y que ni hagan el intento por incidir con publicidad", dice.

Como ejemplo menciona el spot de los niños candidatos que lanzó Mexicanos Primero para defender la reforma educativa que ha criticado el candidato de Morena y advertido que echará para atrás.

"Eso es propaganda electoral pagada por el dinero", afirma Salazar. "Uno puede estar en contra o a favor de López Obrador, pero no puede ser que los empresarios no entiendan que las democracias se pervierten cuando el dinero se mete a la política".

Afirma que las acciones de algunos empresarios sólo abonan en el resentimiento y las "teorías conspiratorias", que hacen tanto daño al debate público. Por eso "espero que alguien con la cabeza fría entienda que estas acciones públicas sólo perjudican a su causa".

Salazar considera que los empresarios pueden jugar un papel más favorable para la democracia, pero primero tienen que resignarse a la idea de que "a estas alturas ni con milagros" podrían revertir la ventaja de López Obrador. "Tendría que pasar algo muy grave y eso nadie lo quiere", dice.

Los empresarios, insiste, tienen que resignarse a la idea de que López Obrador puede ganar y es el momento de que comiencen a establecer interlocución con él y su equipo. Pero no sólo por conveniencia propia, sino por el bien de la democracia, convirtiéndose en una especie de contrapeso del poder.

"Andrés Manuel -dice- es un político muy popular, y los políticos populares tienen todo tipo de tentaciones de abusar del poder". Por eso se necesita "un empresariado con interlocución para ayudar a controlarlo si acaso cayera en la tentación de hacer un uso indebido de su enorme popularidad", advierte el académico.

Ve Anaya legítimos llamados desde IP

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, consideró legítimas las voces de los empresarios que en los últimos días han sugerido a sus empleados darle la espalda a las opciones populistas.

"Este es un país de libertades en donde cada quien tiene derecho a expresar sus opiniones políticas y a votar por el candidato de su preferencia", argumentó en entrevista.

Tras llamar a los mexicanos a votar "por un cambio profundo", Anaya afirmó en Zacatecas que las expresiones de los hombres de negocios no representan un ejercicio de coerción.

"Todo mundo tiene derecho a expresar su opinión, y estoy seguro de que está garantizado que toda la gente pueda votar en absoluta libertad el 1 de julio".

Aseguró que los empresarios están en todo su derecho de expresar su opinión, como tienen el mismo derecho todos los mexicanos.

Anaya arrancó a caballo la primera incursión de su campaña por Zacatecas, rodeado de charros en el Lienzo Charro "La Colonial" de Jerez.

Por primera vez apareció en un acto de campaña el padre del candidato, que lleva el mismo nombre, ataviado con un atuendo charro, acompañando a su hijo.

Meade pide ir por más militantes

A 30 días de la elección, José Antonio Meade pidió a simpatizantes y militantes del PRI buscar a aquellos que se han separado y esparcido por diferentes direcciones, traerlos de regreso y armar el ejército que se requiere para ganar el 1 de julio.

El candidato de la coalición Todos por México urgió a recordar que en las próximas elecciones está en juego el futuro del país. Llamó a transmitir el mensaje a familiares, amigos y vecinos.

"Vamos a empezar, en estos 30 días que nos quedan, por lo más cercano, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros familiares y les vamos a recordar lo que está en juego. Y después vamos a ir con los que andan desbalagados y los vamos a invitar a que estén aquí, con nosotros, de regreso y vamos a hacer un ejército que, de aquí al 1 de julio, infatigable va a salir a ganar", declaró.

El candidato equiparó al campo con la política: "La política se parece mucho al campo, la política también necesita que los apoyos lleguen a tiempo y que los apoyos sean suficientes".

Ante las medidas proteccionistas anunciadas por el gobierno de EU, Meade, avaló la reacción de México porque tenía que ser de la misma magnitud y el mismo impacto.

Propone 'El Bronco' tribunal ciudadano

El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez, propuso hoy la creación de un tribunal ciudadano de justicia en materia de corrupción, narcotráfico y otros delitos.

Durante una gira por Culiacán, Sinaloa, "El Bronco" planteó modificar la Constitución para establecer un tribunal donde sea ciudadanos 'probados' y con experiencia en la aplicación de la ley quienes juzguen también sobre los delitos de secuestro y violaciones.

"Yo pretendo establecer un Tribunal de Justicia exclusivamente para los delitos de corrupción, de narcotráfico, de secuestro y de violación (...) esos cuatro delitos merecen que exista un tribunal, que no será el Presidente, sino que sea un tribunal de ciudadanos que justifique, que vean, que chequen, para no cometer injusticias".

En conferencia de prensa, Rodríguez expuso que el Tribunal Superior de Justicia ha sido omiso y que gran parte de la corrupción está en los jueces.

El aspirante independiente a la Presidencia respaldó que los empresarios llamen a sus trabajadores a no votar por Andrés Manuel López Obrador al argumentar que comparte su preocupación y que debatir es parte de la democracia.

REACCIóN

AMLO y la IP: una historia de desencuentros

La campaña electoral en México sube de tono cada vez que los empresarios y Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se confrontan o hacen públicas sus diferencias.

Así sucedió desde que el candidato y el sector empresarial cruzaron abiertas acusaciones que revivieron desconfianzas y confrontaciones del pasado, a partir de que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) publicó a principios de mayo un desplegado en la prensa nacional que titularon "Así no".

En el texto refutaron las declaraciones de López Obrador luego de un mitin de campaña en Zongolica, Veracruz, donde aseguró que un grupo de empresarios se reunió con el aspirante del PAN, Ricardo Anaya, para negociar el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto a su candidatura con el propósito de vencerlo.

"Tengo los nombres, son (Alberto) Baillères, (German) Larrea, (Eduardo) Tricio, (Alejandro) Ramírez, Claudio X. (González), Diego (Fernández de Ceballos), Vicente (Fox). Se reunieron con Anaya en la casa de uno de ellos, y le dijeron (a Anaya) que le bajara a la amenaza de que iba a meter a la cárcel a Peña, porque eso lo tenía molesto, y por eso no se hacia el acuerdo", aseguró López Obrador.

"Anaya les dijo en esa reunión que lo ayudaran para convencer a Peña de que la única manera de ganarnos era con la unidad y apoyándolo. Y tomaron el acuerdo de que iban a ir a ver a Peña y de apoyar a Anaya", dijo el candidato.

Antes acusó a empresarios de financiar el documental "Populismo en América Latina", que nunca se transmitió y en el que supuestamente había un capítulo dedicado a él, con el fin de despertar miedo en los votantes.

En su comunicado, el CMN rechazó "categóricamente" esas "expresiones injuriosas y calumniosas" con las que el candidato "agravió a varios de nuestros miembros".

Además condenaron que "un candidato a la Presidencia de República recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas" y que "alguien que aspira a ser Presidente de México denoste a quienes no comparten sus ideas".

Aseguraron que en el CMN están "abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas", pero exigimos respeto".

Advirtieron que "no es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México".

El desplegado, por supuesto, levantó una tolvanera política, que se hizo más densa luego de que el presidente del CMN, Alejandro Ramírez, a su vez dueño de la cadena Cinépolis, dijo en una entrevista que el discurso y las propuestas de López Obrador generan incertidumbre y desconfianza.

Entre ellas mencionó la cancelación del nuevo aeropuerto que se construye en la zona conurbada de la Ciudad de México y que tiene un costo previsto de 13.000 millones de dólares, y la revisión de la reforma energética que significó la apertura del sector petrolero a la inversión privada nacional y extranjera.

Ramírez defendió además el derecho de los empresarios a defender sus puntos de vista y "un modelo de país que queremos proteger". Dijo: "un modelo de economía abierta, con instituciones sólidas, con democracia, con una economía de mercado, y que propicie el crecimiento y el empleo para tener un México más incluyente".

Luego de estas declaraciones, la reacción de López Obrador no fue suave. Invitado a la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión en la Ciudad de México, el candidato de la coalición Juntos Harems Historia -que integran los partidos Morena, PES y Partido del Trabajo- respondió al CMN.

"No quiero generalizar, pero algunos de los que avalan ese documento han impedido que haya una auténtica democracia en el país, han ayudado en los fraudes electorales", dijo López Obrador refiriéndose a la intervención de los empresarios en la elección de 2006, cuando contendió por primera vez a la Presidencia.

En la elección de aquel año, como lo comprobó el Tribunal Electoral, hubo injerencia de la iniciativa privada a través de la campaña que advertía que López Obrador "es un peligro para México". Esta incluso obligó a cambios en la ley electoral que restringe -hasta cierto punto- las "campañas negras" financiadas por particulares.

López Obrador aseguró que ese grupo de empresarios, que quiere repetir lo que sucedió en 2006, dijo, "le han hecho mucho daño al país, porque en buena medida son responsables de la tragedia nacional".

Aseguró que es un grupo que se opone al cambio en México porque les ha ido muy bien. "No quieren un cambio de régimen, no quieren dejar de robar, ni quieren perder el privilegio de mandar. No es sólo hacer negocios al amparo del poder público, sino que se sienten los dueños de México", aseguró.

Advirtió que esos empresarios "tienen secuestradas a las instituciones, al gobierno que no representa a todos los mexicanos, que está al servicio de esta minoría rapaz, y nosotros queremos que el gobierno represente a todos, que no esté al servicio de un pequeño grupo que hace o deshace".

Pese a todo lo anterior, aseguró que él no tiene enemigos sino adversarios y que, de ganar la elección no habrá persecución contra nadie "porque no es mi fuerte la venganza". Pero sí lanzó un "¡ya basta!" y mandó un mensaje: "Han robado mucho, han destruido al país, ya háganse a un ladito".

Ese episodio abrió de nuevo una grieta entre el candidato y los hombres más ricos de México. De ambos lados ha habido intentos por resanarla. López Obrador confirmó recientemente que el empresario Alfonso Romo, quien forma parte de su equipo asesor, se reunión con Alejandro Ramírez, de Cinépolis. También ha bajado el tono de sus declaraciones y hasta les ha declarado públicamente la paz.

Pero de ambos lados la desconfianza parece viva. Aquella campaña del miedo de 2006 dejó una herida que, al parecer, todavía supura.

Posibilidad. Especialistas exhortan a los empresarios a resignarse a la idea de que López Obrador puede ganar las elecciones y es momento de que empiecen a establecer interlocución con él y su equipo.

