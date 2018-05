Dejarán de ser los amos de México: López Obrador

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA







COMENTAR

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a los empresarios que califica como "la mafia del poder" que si gana la Presidencia no se irán al destierro ni serán perseguidos, pero sí dejarán de ser los amos de México.

Sin mencionar nombres de los dirigentes de la iniciativa privada que han advertido de un riesgo por la llegada del populismo, López Obrador aclaró que no está luchando por la ira, sino por ideales, por lo que deben estar tranquilos, ya que no actuará de manera autoritaria.

"No es mi fuerte la venganza, va a haber justicia, no los vamos a perseguir o va a ser un acto autoritario. Yo no odio a nadie, a mí me mueve el amor y yo sé lo que es el perdón.

"No vamos a perseguir a nadie de la mafia del poder, no se van a tener que ir al destierro. La única cosa es que se les va a hacer a un lado, ya no van a ser ellos los amos de México", aseveró.

A las declaraciones de empresarios también respondió el abanderado de la coalición Morena-PES-PT en un mitin en Salina Cruz, donde —ante unas cuatro mil personas— afirmó que le tiene sin cuidado que le digan populista y criticó a sus adversarios por usar esa palabra para asustar a la gente.

Más temprano, desde el Istmo de Tehuantepec, el tabasqueño se comprometió a que, de ganar las elecciones, llevará a cabo un plan para transformar esta región.

En mítines, acompañado de la candidata al Senado, Susana Harp, y el diputado federal, el ex perredista Francisco Martínez Neri, el tabasqueño pidió a los campesinos no vender sus tierras, porque en su proyecto del ferrocarril de carga los contempla como socios, junto a la iniciativa privada y el sector público.

El proyecto contempla conectar con un ferrocarril la parte más angosta entre los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, para llevar mercancías a Estados Unidos. Además de instalar fábricas en el corredor del Istmo con facilidades fiscales.





El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a los empresarios que califica como "la mafia del poder" que si gana la Presidencia no se irán al destierro ni serán perseguidos, pero sí dejarán de ser los amos de México. (NOTIMEX)

Etiquetas: AMLOelecciones 2018EMPRESARIOS

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...