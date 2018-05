Reciben a 'El Abuelo' con mariachi en Tepalcatepec

MORELIA, MICH

Los habitantes lo esperaron en la plaza principal de esta localidad

MORELIA, MICH







COMENTAR

Juan José Farías Álvarez, alias 'El Abuelo', detenido el domingo pasado durante un operativo de la Secretaría de Marina Armada de México, fue liberado este miércoles y ya se encuentra de regreso en el municipio de Tepalcatepec, en la región Tierra Caliente de Michoacán, confirmó la excomandante de la extinta Fuerza Rural, Juana Reyes.

En entrevista para EL UNIVERSAL, la mujer, que antaño participó en los grupos de autodefensa, informó que a su llegada, 'El Abuelo' fue recibido por los habitantes, quienes tras enterarse de su liberación lo esperaron en la plaza principal de la localidad.

"Va llegando, lo estamos recibiendo, vamos rumbo a la plaza para juntarnos y platicar ahí. Lo recibimos con mariachi y todo, bien contentos, con abrazos y todo, lágrimas, sonrisas, emoción de todos los sentimientos encontrados por todo el mundo. La gente tantas oraciones hicieron y gracias a Dios todo salió para bien", confirmó Juana Reyes.

La exintegrante de la corporación policial consideró que a raíz de esta liberación, el gobernador Silvano Aureoles "tendrá que retractarse o pedir disculpas", pues consideró que además el mandatario involucró en este caso al gobierno federal, a la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Juan José Farías fue detenido el pasado domingo en la cabecera municipal de Tepalcatepec y trasladado en helicóptero a las instalaciones en Morelia de la Procuraduría General de la República; posteriormente, el hombre fue trasladado a la ciudad de México a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Tras la captura, el gobernador Aureoles Conejo celebró el operativo de la Semar y afirmó que 'El Abuelo' representaba uno de los objetivos prioritarios en la estrategia de seguridad en la entidad.

Fuentes de inteligencia señalaron a 'El Abuelo Farías' como operador en Michoacán de Nemesio Cervantes Oseguera 'El Mencho', líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

A pesar de los señalamientos en contra de Juan José Farías, este miércoles fue liberado, presumiblemente sin ningún cargo. La excomandante de Tepalcatepec dijo desconocer las razones por las que 'El Abuelo' fue puesto en libertad.

"Esos detalles no los tengo, no más la verdad que sabemos es que está aquí, no hemos platicado sobre más detalles, pero se supone que está aquí porque no tiene nada, ni cargo (que enfrentar ante la justicia)", señaló la excomandante Juanita.

Para la exmando, la liberación de 'El Abuelo Farías' es una muestra de que en Tepalcatepec, municipio ubicado a 250 kilómetros de la capital michoacana y colindante con el estado de Jalisco, no opera ningún grupo criminal o cartel.

"Somos gente de trabajo, no somos delincuentes, aquí no hay ningún cartel. A él (Juan José Farías) lo tuvieron allá, Si realmente él fuera ese presunto (delincuente), esas ligas que supuestamente dicen que está ligado con fulano, con mengano, pues aquí vemos que no es cierto", sentenció Juana Reyes.





Juana Reyes, excomandante de la extinta Fuerza Rural consideró que a raíz de esta liberación, el gobernador Silvano Aureoles "tendrá que retractarse o pedir disculpas”.

Etiquetas: mariachiEl Abuelo

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...