Promete AMLO proyecto conjunto para ferrocarril en el Sur

Desde el Istmo de Tehuantepec, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió a hacer socios a los campesinos de Oaxaca en su proyecto de construir un ferrocarril de carga que conecte al Pacífico con el Golfo de México.

En un mitin acompañado de la candidata al Senado, Susana Harp y el diputado federal, ex perredista Francisco Martínez Neri, el tabasqueño pidió a los campesinos no vender sus tierras porque en su proyecto del ferrocarril de carga los contempla como socios, junto a la iniciativa privada y el sector público.

"No vendan las tierras porque estarán incluidos los campesinos, van a ser socios en el proyecto. Será un proyecto con el sector privado, público y sector social.

El proyecto contempla conectar un ferrocarril en la parte más angosta entre Oaxaca y Veracruz para llevar mercancías a Estados Unidos.

"La vía para ferrocarril de carga con contenedores para trasladar el Pacífico a Estados Unidos y en todo el corredor se instalarán empresas para que haya trabajo", expresó.

El candidato presidencial de la alianza Morena-PES-PT, también se comprometió a llevar el plan de reconstrucción para los municipios afectados y los damnificados por los sismos del año pasado.

Detalló que actualmente está ayudando a los damnificados de los sismos de Ixtepec y todo el Istmo de Oaxaca, dando la mitad del dinero que recibe para la campaña presidencial.

Ante las críticas de sus adversarios, López Obrador respondió que le tiene sin cuidado que lo llamen populista.

"No me importa, me tiene sin cuidado que me llamen populista. No estoy mal acostumbrado a tener dinero y vivo modestamente", expresó.





