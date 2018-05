Entra IP a activismo político

Miércoles 30 de may 2018, 7:08am

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Germán Larrea, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México, consideró que un modelo económico populista afectará el desarrollo y bienestar del país, por lo que pidió a trabajadores de la compañía a votar de forma libre, responsable, informada y útil.

"Hemos escuchado con preocupación propuestas de estatización de empresas, la derogación de las reformas energética y educativa, entre otras ideas que significarían un retroceso de décadas y el regreso de un modelo económico que está más que probado que no ha funcionado en varios países", dijo en una carta dirigida a empleados del grupo.

En la misiva de tres páginas y fechada el 25 de mayo, Larrea explica que el modelo económico "afectaría el desarrollo y bienestar del país, de la economía familiar y de las empresas mexicanas. Si este modelo económico populista, en donde todo supuestamente pertenece y proviene del Estado y en el que se ofrece regalar sin trabajar, se llegara a imponer en México, se desincentivarían inversiones afectando gravemente a los empleos y a la economía, se devaluaría la moneda y se provocarían fuertes alzas de precios en productos y servicios".

EL UNIVERSAL contactó a Grupo México y su agencia de relaciones, que confirmó la veracidad del texto.

"Salgamos libremente a votar con inteligencia y no con el enojo que hoy todos compartimos. Nuestro país requiere de un voto razonado, inteligente y a conciencia, del México que queremos para nuestras familias y nuestros hijos", expone Larrea.

Una de las empresas que externó a sus empleados la importancia del voto el próximo 1 de julio es Aeroméxico, la cual, mediante una carta, pidió a sus trabajadores no votar enojados.

Otras firmas, como Grupo Herdez, Vasconia y Fomento Económico Mexicano (FEMSA) enviaron cartas a los empleados y recomendaron asumir medidas precautorias.

Andrés Manuel López Obrador lanzó acusaciones contra Germán Larrea, dueño de Grupo México, a quien señaló de traficante de influencias y de tener dinero, pero poco corazón.

En un mitin en Poza Rica Veracruz, respondió a la carta que el empresario envío a colaboradores.

"Quiero enviar un mensaje a Germán Larrea, dueño de Grupo México, porque escribió una carta para sus trabajadores diciéndoles que tengan cuidado, que no vayan a equivocarse, que no vayan a votar por nosotros.

"Comprendo su preocupación, porque Germán Larrea ha sido de los empresarios predilectos de este periodo neoliberal, un empresario y también gran traficante de influencias, es el segundo hombre más rico de México, el primero es Slim", dijo.

Aunque afirmó que no le guarda rencor, López Obrador pidió a Larrea que no asuste a nadie, ni que él tenga miedo, porque de ganar los comicios habrá garantías a la inversión y no se va a afectar a ningún empresario.

"Lo que queremos es que se acabe la corrupción y el ‘influyentismo’ y que él gobierno no esté secuestrado por una minoría rapaz", expresó.

López Obrador narró también un encuentro con Larrea hace años cuando quedaron atrapados mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.

"Por esos días lo encontré y ahí le dije ‘German saca los cuerpos y entregalos a sus familiares’. Lo recuerdo fue en la casa de Fernando Centeno. ¿Qué hizo? Nada, porque tiene mucho dinero pero poco corazón y no invirtió para desenterrar los cuerpos de los mineros", acusó.

La periodista Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, cuestionó al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre lo dicho por el presidente de Grupo Vasconia, José Ramón Elizondo, quien llamó al "voto razonable" a favor del candidato del PRI, José Antonio Meade.

"Díganme los del INE cómo le hacemos para evitar la inducción al voto. ¡No es un delito lo que propone este señor", escribió en Facebook.

A través de un video, José Ramón Elizondo instó a elegir al mejor preparado de la contienda.

Habrá acciones si hay ilícitos. El INE actuará en el caso de los empresarios que han llamado a no votar por "el populismo" pero sólo "si hay ilícitos", aseguró el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova.

Córdova declinó señalar si el INE actuará de oficio o si esperará a que se promuevan quejas.





Se lanza Germán Larrea, presidente ejecutivo de Grupo México, contra el 'populismo'. (TWITTER/ EL UNIVERSAL)

Etiquetas: EMPRESARIOSAMLOelecciones 2018inevoto razonado

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...