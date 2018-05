Coloca INE datos erróneos en sobres para votar en el extranjero

Martes 29 de may 2018, 8:09am

CIUDAD DE MÉXICO

Los representantes de PAN, PT y Morena demandaron al Instituto Nacional Electoral (INE) el deslinde de responsabilidades sobre el error en 115 mil sobres-voto para mexicanos en el exterior que serán recibidos de vuelta en México y a los que se colocó una dirección errónea o nombres de funcionarios del organismo como receptores.

Además, exigieron informar a los ciudadanos que residen en el extranjero que su voto está garantizado y medidas para que puedan dar seguimiento a su sufragio enviado de vuelta a México.

Aunque el INE reconoció el yerro y aseguró que no hay posibilidad de que los votos no lleguen a la bodega del instituto, ubicada en avenida Tláhuac 5502, pues todos tienen la leyenda INE y desde su arribo al aeropuerto se concentran para su traslado bajo vigilancia del Ejército, los partidos demandaron más garantías e información.

La prueba de que no hay posibilidad de extravío de votos es que ya se han recibido 6 mil 200 sufragios de connacionales que viven fuera del país, informó el organismo. Este lunes el INE recibió el informe sobre la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNER), que concluyó que serán 181 mil 256 potenciales votantes desde 120 países.

El consejero presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE), Enrique Andrade, pidió que la Dirección Ejecutiva del RFE rinda un informe sobre las investigaciones por el error en los datos colocados en los sobres-voto.

El viernes, el RFE informó que por un "error" en algunos sobres-votos se puso la dirección Tláhuac 8992 en vez de 5502, o el nombre de Alejandro Sosa o María de la Paz Lara —ambos funcionarios del INE— como receptores.

"Siempre hay margen de fiabilidad", pero estos errores no ponen en riesgo la certeza, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien pidió que a 33 días de que concluyan las campañas "no hay que exagerar ni incurrir en estridencias (…) no nos dejemos llevar por esta fake news, pues el error se está investigando", trató de justificar.

El representante del PAN, Eduardo Aguilar, exigió no minimizar el asunto, pues el yerro afectó más de 60% de los 181 mil sobres sufragios enviados al exterior.

"Me preocupa —indicó — que digan que no hay riesgo (…), el error es sumamente grave", puesto que son 71 mil los paquetes con error en el nombre y en 44 mil casos hubo una falla en el domicilio: Tláhuac 8992, en vez de Avenida Tláhuac 5502".

Por eso, demandó que se envíe a los extranjeros una notificación y que les diga hubo un error en la guía, pero que su voto será contado. El representante de Morena Horacio Duarte pidió medidas de seguimiento del sobre-voto, y emitir un mensaje para clarificar el error.





