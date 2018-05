Intentan desacreditar feminicidio

Martes 29 de may 2018, 4:13am

Tras llevarse a cabo la segunda audiencia por el asesinato de una mujer de 17 años de edad en Saltillo, la defensa del imputado intentó desacreditar el delito y reclasificarlo como homicidio, situación que fue desechada por la juez y por lo tanto vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en la sala 9 del Centro de Justicia Penal en Saltillo bajo la causa 861/2018.

Francisco Sergio (N), acudió en compañía de su abogada al centro a la 9:30 de la mañana.

Durante el desarrollo de ésta, Francisco se reservó el derecho de hablar, no obstante, la defensa solicitó a la juez Graciela Nubia, reconsiderar el delito, pues no se contaba con los elementos suficientes, si no con solo supuestos.

En ese sentido indicó que entre los supuestos existía que uno de los factores claves eran antecedentes por violencia familiar, no obstante, estos no se encontraban comprobados más que solo por los testimonios de familiares y vecinos.

No obstante, la juez determinó inválidos sus argumentos y acreditó el delito por feminicidio.

La juez otorgó un plazo de tres meses para llevar a cabo la audiencia intermedia y así ambas partes recaben las pruebas necesarias.

No obstante, debido a que el imputado confesó el crimen, el caso podría ser concluido bajo la solución de medidas alternas, esto con el objetivo de dictar una sentencia en un corto plazo y evitar que el caso se extienda.

Por lo tanto Sergio Francisco (N), quedará interno en el penal varonil hasta en tanto continúe el proceso en una próxima audiencia en el mes de agosto.

Fue el pasado domingo 20 de mayo que Francisco asesinó a golpes a su pareja, una mujer de 17 años de edad.

Lo anterior sucedió luego de llegar en estado de ebriedad de un centro nocturno a donde acudió a ver el juego de futbol Santos-Toluca.

Los hechos se registraron en la colonia Nuevo Amanecer en Saltillo.

Cabe destacar que fue Francisco quien salió de su casa para avisar a su hermana que había golpeado a su pareja, al mismo tiempo que le pidió que llamara a la policía para confesar el crimen.

Proceso. Se llevó a cabo la segunda audiencoa en el Centro de Justicia Penal en Saltillo.

