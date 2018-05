El 'Bronco' demandará al INE

Lunes 28 de may 2018, 7:53am

DURANGO, DGO

DURANGO, DGO







COMENTAR

El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez, "El Bronco", aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) soló se la pasa "jode y jode" a su candidatura, por lo que este lunes presentará una demanda en contra de la autoridad electoral, ello luego de que le encontró aportaciones indebidas por 4.4 millones de pesos a su campaña.

"Vamos a demandar al INE porque ha denigrado mi posibilidad. El INE no está diciendo la verdad, nosotros no triangulamos, la ley dice que una empresa no puede donar a la campaña, quienes aportaron fueron los dueños", aseguró el candidato en el rancho La Joya, que perteneció al actor John Wayne. La Comisión de Fiscalización del INE abrió una investigación contra Rodríguez Calderón sobre el origen de 17.3 millones de pesos que tuvo de aportaciones privadas y determinó que al menos recibió 4.6 millones de pesos de empresas a través de 19 personas físicas.





Critica. El ‘Bronco’ dijo que el INE sólo se la pasa ‘jode y jode’. (NOTIMEX)

Etiquetas: ineEl Broncoelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...