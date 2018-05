Giran orden de aprehensión contra Karime Macías

Domingo 27 de may 2018, 9:44am

CIUDAD DE MÉXICO.-

POR DAÑO PATRIMONIAL AL DIF ESTATAL POR MÁS DE 112 MDP

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Un Juez de Control de fuero común emitió una orden de aprehensión en contra de la expresidenta del DIF estatal y ex primera dama de Veracruz, Karime Macías Tubilla, señalada por el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares de haber desviado presuntamente 112 millones de pesos.

Debido a que la esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa se encuentra residiendo en Londres, Inglaterra, junto con sus hijos, la Fiscalía General del Estado anunció que solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) la emisión de una alerta migratoria y ficha roja para su localización y extradición.

En conferencia de prensa, el fiscal Jorge Winckler Ortiz, informó que el viernes pasado un juez emitió la orden de arresto contra Karime Macías de Duarte a quien se acusó de haber otorgado contratos a supuestas empresas fantasmas a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

"Se ha logrado determinar que recursos de esa institución se utilizaron para suscribir y pagar contratos de compra venta con al menos seis empresas fachadas o fantasmas", dijo el funcionario estatal.

Explicó que se contrataron esas compañías para supuesta adquisición de equipo médico, multivitaminico, procesos de purificación de agua, captación pluvial, sanitarios biodegradables, paquetes escolares y electrodomésticos, sin que exista dato o evidencia alguno que se hayan entregado a población vulnerable.

Si bien indicó que la suma de presuntos desvíos suman os 112 millones de pesos, la cantidad podría ser superior debido a que se siguen investigaciones en la carpeta de investigación FG/FIM/045/2017.

"Desde hace meses abandonó el país, por eso en las siguientes horas la Fiscalía solicitará a la PGR el establecimiento de alerta migratoria y publicación de ficha roja para efectos de búsqueda, localización y extradición", dijo.

Horas antes del anuncio, el exgobernador, Javier Duarte de Ochoa, denunció que su sucesor Miguel Ángel Yunes Linares buscaría en los próximos días ejecutar órdenes de aprehensión contra su esposa Karime Macías y su suegra María Virgina Tubilla Letayf como una forma de capitalizar electoralmente adeptos para su hijo, el candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez.

"En el caso de este nuevo embate en contra de la esposa y suegra del ex Gobernador, Javier Duarte, sucede lo mismo, es más el interés de la nota sensacionalista y escandalosa que el sustento de la materia legal. El objetivo del denunciante, que en este caso es la Fiscalía General del Estado de Veracruz, es muy claro: Brincar la elección, sin importar que suceda después. Sin embargo, es un país de leyes y de instituciones esto no es así", advirtió el abogado del ex mandatario.

En una carta enviada la noche del sábado, dijo que el proceso que enfrenta su cliente continuará pasando la elección del 1 de julio, por lo que está convencido que el derecho y la razón los asisten, pues su cliente es inocente por cuanto hace a las acusaciones formuladas en su contra.

"Resulta hasta cierto punto lógico que los adversarios políticos utilicen en estos tiempos electorales todas las herramientas que tengan a su alcance para lograr sus objetivos políticos, llegando en ocasiones a transgredir la ley como los que hemos enfrentado en este proceso".

El pasado 13 de mayo, el gobierno del panista declaró como prófugo de la justicia al exfiscal General del Estado, Luis Angel Bravo Contreras, señalado de su presunta participación en hechos de desaparición forzada de personas.

El propio mandatario estatal informó en conferencia de prensa que se ofrecía hasta 5 millones de pesos a quien proporcione información para la detención del exfiscal general del Estado.

Bravo Contreras dejó la Fiscalía General poco tiempo después que llegó al gobierno el panista Yunes Linares (2016) y la entregó al actual titular Jorge Winckler, amigo personal del mandatario.

En pláticas informales, Bravo Contreras presumía que se encontraba tranquilo debido a que había realizado un pacto con Yunes Linares para hacerle entrega de la Fiscalía.





Se giró una orden de aprehensión contra la esposa del exgobernador de Veracruz. (ARCHIVO)

Etiquetas: Karime Macíasjavier duarte

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...