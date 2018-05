Tras ataque, muere brigadista del PAN en San Luis Potosí

Sábado 26 de may 2018, 6:10pm

La madrugada de este sábado atacaron a balazos al equipo de campaña de Ricardo Villarreal, candidato a diputado local por el sexto distrito.

El ataque se registró en la vivienda de un integrante del equipo ubicada en la colonia Viveros de Satélite, donde una persona murió y tres más resultaron heridos, ha trascendido que se encuentran fuera de peligro.

Según versiones del Partido Acción Nacional (PAN), la víctima fue identificada como simpatizante del candidato Ricardo Villarreal, ante dicha situación las autoridades partidistas decidieron mantenerse sin emitir más declaraciones por respeto a las familias de los afectados.

La versión de las autoridades indica que el hecho fue confirmado por ministeriales; sin embargo, afirmaron que hasta el momento no se tiene ningún dato de prueba que apunte a que se trató de un hecho directamente ligado con las campañas electorales.

Al respecto, los líderes estatales del PAN y Movimiento Ciudadano, Xavier Azuara y Eugenio Govea Arcos, respectivamente, convocaron a una rueda de prensa en las instalaciones del Comité Ejecutivo Municipal del PAN, donde Xavier Azuara condenó los hechos y exigió la intervención del gobierno del estado ante el abandono en el que se encuentran los candidatos que trabajan en campaña por un cargo de elección popular.

Por su parte, Eugenio Govea Arcos se pronunció a favor de mantenerse claros en este caso, añadió que no se divulgarán las razones por las cuales pudiera haberse dado este asesinato, pues dijo que se quiere saber exactamente qué pasó, no obstante, no entrarán en especulaciones por las diferentes versiones que circulan tanto en medios como en redes sociales.

Xavier Nava Palacios, candidato de la coalición Contigo por San Luis, manifestó que él y su equipo de campaña que trabaja en esta elección por la alcaldía capitalina han sido víctimas de intimidaciones y agresiones, por lo cual han denunciado con anterioridad.

“Convocamos a la sociedad a que no deje este hecho como aislado, estamos en una crisis y no podemos dejarlo de lado”, enfatizó.

Finalmente, Nava Palacios hizo un llamado a las autoridades estatales a terminar con este tipo de actos violentos en la ciudad.





