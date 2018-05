VIDEO: Poncho de Nigris se cae y lo critican en redes

Sábado 26 de may 2018, 10:48am

Al dar un par de pasos cae al piso, se levanta y empieza a dar un mensaje de campaña política

El candidato a la diputación del distrito 1 de Nuevo León por el Partido Verde Ecologista de México Alfonso “Poncho” De Nigris, fue criticado en redes por subir un video en donde se cae al parecer por un bache.

En el clip se ve al también exbigbrother caminando por una calle de Nuevo León, al dar un par de pasos cae al piso, se levanta y empieza a dar un mensaje de campaña política.

“Ya ve, le voy a arreglar las calles”, le dice a una ciudadana que también participa en el video.

“Ya no vote por el PRI por eso están así”, concluye, abraza a la mujer y sale del cuadro.

De fondo se escuchan risas de la persona que graba el video.

Al subir este clip a su cuenta de Facebook, el también conductor regiomontano fue criticado por los internautas.

"Para que estén informados, el señor va a diputado. Lo cual su función no es pavimentar calles, alumbrado público, etc. Solo aprueba gasto público, propone o acepta leyes e iniciativas. Así que si les ofrece pavimentar, no está en sus parámetros y solo utiliza ese tipo de acciones para ganar el voto", escribió Alberto Hernández.

“Qué flojera, cuéntame qué estudios tienes???, Qué sabes de economía, política, recursos, etc etc, qué capacidad tiene una persona como tú para llevar un cargo político, cada día estamos peor, por los políticos a cargo, bola de ignorantes, como te atreves a aceptar una candidatura cuando hay muchísima gente que se partió la madre estudiando tantos años y podrían hacer un gran papel que si merecen” (sic), compartió Viryzz Obele.

De Nigris es candidato a diputado local por el distrito 1 de Nuevo León por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

