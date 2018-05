'Pausan' comparecencia del titular de Dipetri

LUCÍA PÉREZ PAZ

La fracción de Acción Nacional en el Congreso Local pidió a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, Katy Villarreal, que comparezca e informe sobre las irregularidades financieras detectadas en la dependencia.

La primera ocasión en que se pidió la comparecencia fue el 14 de febrero, hace tres meses.

"Como hemos comentado en esta tribuna en múltiples ocasiones, fue rechazada", dijo el diputado panista, Fernando Izaguirre.

Cabe mencionar que en la segunda reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social se acordó llamar a comparecer a la directora situación que no ha pasado.

"Han transcurrido más de 60 días desde que acordamos llamar a dichas autoridades a comparecer, y no ha pasado nada", dijo.

El diputado indicó que 60 días son suficiente para que la directora de la dependencia preparara una reunión.

"No basta que como legisladores tengamos sólo la intención de resolver la problemática que aqueja a los maestros; no basta con buscar en reiteradas ocasiones concretar una reunión con algunos funcionarios; no basta con tener reuniones de Comisiones Unidas y llegar a conclusiones y acuerdos que no se llevan a cabo o que se disfracen de acciones efímeras; no basta que supongamos que le estamos dando la atención adecuada al problema cuando llevamos 60 días sin conocer un solo avance", aseveró.

"No es coherente pretender esperar mucho más tiempo cuando hay maestros a los que no se les ha brindado la atención médica justa y necesaria, o cuando a esos mismos maestros se les regresa únicamente el 50% de sus aportaciones al servicio de vivienda; no basta sólo venir a levantar la mano en comparsa de unos cuantos", dijo.

