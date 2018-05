Robo de mercancía en niveles alarmantes

POR TIPO DE CARGA ROBADA, 30% FUERON ALIMENTOS Y BEBIDAS; 27% COMBUSTIBLES, Y 10% PRODUCTOS QUíMICOS

El robo de mercancía en México llegó a niveles "alarmantes". Es un fenómeno en el que no solamente sustraen la carga y dañan infraestructura federal, sino que además atentan contra la vida de los conductores, al tener el crimen organizado modos de operación cada vez más sofisticados, afirmó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Sólo de enero a marzo pasados se contabilizaron 3 mil 357 hechos de robo, cifra que representa 108% más que el mismo periodo de 2016 y 65% más que en 2017, situación que "abruma" al sector, al llegarse a niveles insostenibles, afirmó el presidente de la Comisión de Transporte de la Concamin, Felipe de Javier Peña Dueñas.

Es un tema muy serio que afecta especialmente a alimentos y bebidas, combustibles y químicos, ya que en 70% de los casos se trató de robos de ese tipo de mercancía, algo que preocupa sobre todo por lo peligroso de manejar los productos petrolíferos y químicos, que podrían llegar a ocasionar accidentes.

Detalló que por tipo de carga robada, 30% fueron alimentos y bebidas; 27% combustibles, y 10% productos químicos. Pero también hay sustracción de elementos como autopartes, electrónicos, farmacéuticos, ropa, zapatos y tabaco.

Peña Dueñas explicó que los granos -maíz, trigo y soya- son los "clientes frecuentes" de la delincuencia, al tratarse de un "insumo básico atractivo", porque semanalmente entran al país, ya sea por los puertos del Pacífico o del Golfo de México, 500 mil toneladas.

En la industria del hierro y del acero se registraron robos por 3 mil 680 toneladas en los primeros cuatro meses de 2018, 10% más que la cifra del mismo periodo de 2017. Fue la varilla el producto que más se robó, con 24% de los casos ocurridos de enero a abril, seguido por alambrón y rollo, aseguró la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).

Para el representante de la Concamin, es necesario que haya mayor coordinación en las distintas esferas de gobierno, porque si bien es ya delito federal el robo de carga, hace falta coordinar las acciones de los distintos niveles de gobierno e instituciones.

Corredores del terror. La industria detectó cuáles son los corredores más propensos a registrar robos. Ya sea por carretera o vía férrea, la ruta México-Puebla-Veracruz es de las más peligrosas, ya que 20% de los casos -755 robos- se registraron en esos estados durante el primer trimestre de 2018, expuso.

El segundo corredor más peligroso es el de México- Saltillo, con 11% de los casos totales, es decir, 397 hechos reportados, y en tercer lugar el Circuito Exterior Mexiquense, con 380 robos, aproximadamente 10%, dijo el representante de la Concamin.

Si se habla de los estados donde se cometen más ilícitos, la lista la encabezan Puebla, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Nuevo León y Jalisco.

En Puebla, en el primer trimestre del año se reportaron 840 robos y en el Estado de México 804.

En el caso de los ilícitos que llevan a pérdidas en la industria acerera, las entidades con más robos de enero a abril de 2018 fueron Nuevo León, en donde se notificaron el 20% del total, el Estado de México con 14% y Michoacán con 9%. De los robos se logró recuperar el 24%, cifra que representa el doble de lo visto en esos mismos meses del 2017, informó la Canacero.

Sobre el modus operandi, Peña Dueñas explicó que si se trata de tren llegan a desconectar los frenos, perforan los contenedores para entrar y abrir las puertas o bloquean las vías férreas. Si se trata de robo a autotransportistas les cierran carreteras, golpean y secuestran a choferes, inhiben las señales satelitales, se llevan al camión y a la mercancía, e incluso hay casos en que mataron a conductores sin ni siquiera preguntarles o pedirles nada.

'HAY 18 ATAQUES DIARIOS A TRENES'

Cada día se registra un promedio de 18 ataques a trenes y vías férreas en el país, afirma Lourdes Aranda, vicepresidenta de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Ferromex. Añade que durante el presente año suman mil 986 denuncias en ese rubro.

Urgió a reforzar la presencia policial en los principales tramos ferroviarios del país, para frenar los ataques a trenes que derivan en robos y sabotajes, así como descarrilamientos.

"Estamos en contacto frecuente y tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa, Marina, Gendarmería, lo que sentimos es que se requiere, por el nivel que están tomando los acontecimientos, más personal, elementos y más inteligencia", dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Aranda también pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las fiscalías estatales impedir que los responsables de los ataques a trenes queden en libertad y lograr que cumplan con su castigo.

"A los fiscales y PGR, necesitamos que la gente entre a la cárcel y que no sigan cometiendo estos actos", dijo.

Si bien reconoció que el año pasado se encendieron las alertas por robos a trenes en Puebla, ahora su preocupación es Veracruz, por los sabotajes que iniciaron desde el pasado 28 de abril y suman siete, sin que se reportaran robos a la mercancía.

"El problema de robos es muy fuerte en Puebla y en Tlaxcala. Este último estado donde no se había manifestado en el pasado. En Veracruz, el problema de ataques a las vías de comunicación por parte de la delincuencia es que están manipulando las vías o buscando descarrilarlos [los trenes]", lamentó.

El pasado fin de semana, un accidente de trenes provocado por un presunto sabotaje en Orizaba dejó un total de 17 vagones descarrilados y más de siete personas heridas, entre ellas cinco migrantes.

Los informes policiales revelaron que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:30 horas, cuando grupos delincuenciales presuntamente sabotearon los frenos de una locomotora para tratar de robar su carga, lo que provocó el choque de dos trenes en el municipio de Orizaba, en la zona montañosa central de Veracruz.

En los primeros cinco meses del año, los estados con mayores ataques a trenes son Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

En territorio veracruzano suman siete sabotajes, el más grave ocurrido el pasado fin de semana.

Y tras las declaraciones del gobernador de esa entidad, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, de negar cualquier acto de sabotaje, la directiva de Ferromex pidió dejar atrás la controversia de si se trata o no de un acto de esa índole.

Para la empresa y sus técnicos, expuso, es evidente que sí hubo un sabotaje, pero es necesario trabajar para que ahora que es reabierta la ruta de Veracruz-Puebla-Ciudad de México se otorguen las garantías suficientes de seguridad.

"Deberíamos superar este tema y trabajar para que ahora que se reanude la reactivación haya seguridad", indicó Aranda.

Recuperan 60 tráileres

Agentes ministeriales de Puebla asestaron un duro golpe a la delincuencia organizada, al recuperar 60 unidades de carga y varias toneladas de mercancía.

Fue en un predio del municipio de Amozoc de Mota donde los agentes estatales realizaron un operativo de cateo en seguimiento a una investigación por robo iniciada el 16 de mayo. Ahí hallaron los tráileres y cajas secas hurtadas, todas estaban a 90% de su capacidad aproximadamente, con mercancía como refrigeradores y estufas, cerveza, llantas, medicamentos, muebles, ferretería, rollos de tela, aparatos para gimnasio, juguetes, azulejo, dulces y galletas, entre otros.

El predio, de aproximadamente una hectárea, está ubicado en calle Oaxaca sin número, en la colonia La Cantera, en Tepalcoyuca.

De las 60 unidades recuperadas, 10 eran tractocamiones, 27 cajas secas, 12 dollys, tres plataformas, tres jaulas de carga, dos camionetas y tres vehículos compactos.

La investigación inició el pasado 16 de mayo, cuando se aseguró en Amozoc a cuatro sujetos identificados como Luis N., Édgar N., Darwin N., y un menor de edad, quienes iban a bordo de un tractocamión con reporte de robo.

Ante el seguimiento de la investigación se identificó un predio, por lo que se solicitó orden de cateo que se efectúo y donde se lograron asegurar los vehículos y mercancía.

De acuerdo con un reporte del Senado de la República, la zona de más alto riesgo en el robo de autotransporte es la ruta Estado de México-Puebla-Veracruz, conocida como el 'Triángulo de las Bermudas'.

'Este año he sufrido 2 asaltos en carretera'

Pedro Martínez es trailero y en lo que va del año ya fue asaltado dos veces: "Hace 10 años, el lugar donde se parara uno, era seguro; ahora, el lugar donde se siente seguro, ahí lo van a joder", comenta el chofer que lleva 26 años recorriendo carreteras.

Pedro, de 45 años, se halla en una parada sobre el periférico de Gómez Palacio, Durango, viene de Culiacán. El primer asalto que sufrió en el año fue en Celaya. Apenas en enero. El trailero decidió detenerse cerca de una caseta de cobro. Eran las tres de la tarde y decidió dormir. De repente oyó un grito, despertó y miró un arma de fuego apuntándole. Le quitaron su cartera y mil pesos.

"Me agarraron bien dormido y el sustote de ver la fusca. Por eso se nos vienen las enfermedades. Yo soy diabético. Dondequiera hay delincuencia", relata. Llevaba carga de sandía, pero no se llevaron nada.

Sin embargo, lo que le dolió es que le hayan robado la cartera porque ahí iba su licencia. "Es lo que perjudica porque cuesta sacarlas entre 4 mil y 5 mil pesos", lamenta.

Otra cosa que duele, detalla, es que cerca había una patrulla de policía. "Voy y les reclamo, me dicen que no hacen nada porque luego también los chingan. Entonces cómo, quién nos defiende", recrimina.

Los patrones, comenta, sólo les ayudan con algo de dinero, pero no cubren todo el robo. Esa vez decidió denunciar ante el Ministerio Público de Celaya, pero le dijeron que no tenía caso: "No lo vamos a recuperar, no tiene caso moverle", le dijeron. Cuando fue a entregar la sandía en Celaya, le platicó al dueño de la bodega lo que le pasó. "A mí hace semanas me pidieron 20 mil pesos de cuota", le mencionó éste como si tratara de consolarlo por la pérdida.

Después, hace tres meses en Querétaro, se bajó a comprar una bebida en una tienda de conveniencia y cuando volvió, el vehículo tenía forzada la puerta del piloto. "Me la fregaron toda", recuerda. Le saquearon el estéreo, bocinas, ropa, cobija, licencias y dinero. "En cinco minutos que me tardé", menciona.

Pedro es del Estado de México y desde allí viaja a distintos estados. "No estamos seguros en ningún lado", recalca. Esa vez de Querétaro llevaba tomate.

En otra ocasión, años atrás, cuenta que lo pararon policías federales. "Qué lleva", le preguntaron. "Paquetería", respondió Pedro, y lo dejaron ir. Sin embargo, kilómetros adelante lo asaltaron y le quitaron la mercancía. "Siento que ellos dan el pitazo. Nos chingan en lugar de ayudarnos, van contra nosotros", refiere sobre los policías.

Pese a todo le gusta su trabajo. "Se arriesga uno, pero de aquí ha salido para la familia", defiende. "Duele que uno trabaja y trabaja, deja de ver a la familia para que unos tipos lleguen y así como así te roben", reclama.

