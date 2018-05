Utilizan melodía de canción nominada al Oscar para apoyar a Meade

Miércoles 23 de may 2018, 6:17pm

La canción original proviene de la película The Greatest Showman

A través de YouTube se difundió un video musical en apoyo al candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, la melodía de esta canción es muy similar a la del soundtrack ganador del Oscar, This is Me.

La canción original proviene de la película The Greatest Showman y fue ganadora del Globo de Oro a mejor canción del 2017.

Aunque es una canción conocida, no importó a los simpatizantes del candidato quienes difundieron el videoclip.

Los creadores de este contenido son desconocidos, ya que, el video fue subido en YouTube por la cuenta Unidos se puede lograr. De momento tiene más de mil reproducciones.

El equipo de campaña de José Antonio Meade no se ha declarado nada al respecto.

Aquí las dos canciones:

Captura del video en apoyo al candidato Meade. (Especial)

Etiquetas: Meade eleccionesplagiothe greatest showman

