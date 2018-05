Donald Trump lanza controversial tuit

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó esta mañana: "¡CAZA DE BRUJAS!".

Los usuarios de Twitter tratan de descifrar el significado del tuit, es importante mencionar que el mandatario estadounidense escribió este tuit después de un mensaje en el que anticipaba "grandes noticias para nuestros magníficos trabajadores de la industria automotriz".

Usuarios intentan encontrar lazos lógicos entre ambos textos, mientras otras plantean diferentes explicaciones:

"Empiezo a creer que el presidente tuitea 'Caza de brujas' muy a menudo", ha señalado el periodista Colin Campbell, que ha adjuntado capturas de pantalla con decenas de ocasiones en las que Trump empleó esa frase.

I'm almost starting to feel like the president tweets "Witch Hunt" a lot. pic.twitter.com/XuadWUsOLt

"Vivimos en un mundo donde el presidente de EE.UU. grita al azar: '¡Caza de brujas!' pero todos lo ignoran y se fijan en sus propios asuntos"

We live in a world where the President of America randomly shouts 'WITCH HUNT!' and everyone ignores it and goes about their business... https://t.co/FQB5NESHzQ