Trump considera aplazar cumbre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que la histórica reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, podría aplazarse si no se cumplen "ciertas condiciones".

Las dudas se empiezan a sembrar en un encuentro previsto inicialmente para el 12 de junio en Singapur, pero que desde hace unos días está tambaleándose a pesar de la euforia inicial, que incluso llevó a la Casa Blanca a acuñar una medalla conmemorativa.

"Hay una opción muy significativa de que no funcione", reconoció Trump en presencia de su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, con quien se reunió este martes en la Casa Blanca para tratar de salvar la reunión con Norcorea y continuar con la pacificación de la península coreana.

El mandatario estadounidense insistió en su pesimismo, reiterando que si no se cumplen una serie de condiciones, que no detalló, "no tendremos reunión". Al final del túnel, sin embargo, hay una esperanza: es posible que no sea una cancelación sino solamente una postergación, y que el encuentro histórico entre Trump y Kim "ocurra quizá más tarde, en un momento diferente", según el propio magnate.

Las declaraciones de Trump chocaron con la confianza surcoreana, que aseguró que hay un 99.9% de opciones de que todo siga como está previsto.

Por su parte, el gobierno de Washington, empezando por el secretario de Estado, Mike Pompeo, se mostró convencido de que la cumbre se celebrará el 12 de junio -como se había anunciado en un principio- y está trabajando y "haciendo todo lo posible" para que así sea. La culpa del enfriamiento de las opciones de encuentro es, según el presidente estadounidense, un supuesto "cambio de actitud" por parte de Kim Jong-un.

Trump dijo que ha sentido una "diferencia" de aproximación del líder norcoreano desde que, hace unos días, se viera por segunda vez con el presidente chino, Xi Jinping, a quien de forma velada culpó del "cambio de actitud". "Estoy muy decepcionado porque cuando Kim tuvo su segunda reunión con Xi hubo un cambio en su actitud. No puedo decir que esté feliz con eso", afirmó. Trump añadió que "el presidente Xi es un gran jugador de póquer" y que "quizá" tuvo algo que ver en el cambio de Pyongyang. Kim empezó a sembrar dudas sobre cuál era la definición de desnuclearización para ambas partes y se enojó por ejercicios militares estadounidenses y sudcoreanos.

TLC, frente en riesgo

Los funcionarios de Comercio no cumplieron con el plazo del 17 de mayo para concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), y las posibilidades de que este año no haya ningún acuerdo son cada vez mayores. Este inminente fiasco es el resultado de la fallida estrategia de negociación del representante comercial de EU, Robert Lighthizer, que trabaja para un presidente que hace negocios, pero parece que no puede llegar a un acuerdo, consideró el consejo editorial del The Wall Street Journal.

La publicación indicó que la fecha límite omitida significa que puede no haber suficiente tiempo en el Congreso Republicano para realizar una votación. Y también es posible que el actual Senado de México no realice una votación, ya que sus sesiones finalizan el 30 de agosto. La culpa de este desastre pertenece a Lighthizer, que ha exagerado su mano con demandas excesivas que han aumentado la oposición política en México, Canadá y EU. Sus demandas incluyen un salario mínimo de 16 dólares para los trabajadores de las fábricas mexicanas, el final de los paneles internacionales para proteger la inversión estadounidense, y una cláusula de extinción de cinco años, entre otros. Lighthizer persuadió a Trump de que podía llegar a un acuerdo sobre estos términos absurdos, pero en su lugar ha puesto a su jefe en camino a un embarazoso fracaso. (AR)

En el aire. La cumbre entre Kim y Trump sigue en espera debido a las posiciones opuestas entre ambos líderes.

