¿Quién es Nestora Salgado, señalada por Meade de 'secuestradora'?

Martes 22 de may 2018

CIUDAD DE MÉXICO.-

Después del segundo debate presidencial, el nombre de Nestora Salgado García, candidata de Morena al Senado de la República y ex comandante de la Policía Comunitaria de Guerrero, volvió a la vida pública y la polémica.

La noche del domingo en Tijuana, Baja California, el candidato del PRI, José Antonio Meade Kulibreña le soltó al de Morena, Andrés Manuel López Obrador: "Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, secuestradora que está libre por una falla en la policía, esto Andrés Manuel, queda en tu conciencia".

De inmediato, Nestora Salgado le contestó al priista en un tuit: "La difamación es un delito. Meade te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el PRI criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos vamos a dejar!".

Nestora Salgado pasó dos años y siete meses encarcelada acusada por los delitos de robo y privación ilegal de la libertad y secuestro agravado. De todos esos delitos fue absuelta y quedó en libertad el 18 de marzo de 2016.

La defensa de Nestora Salgado logró su libertad al probar a los jueces que no secuestró, ni asesinó. Primero, su defensa comprobó que no secuestró porque cumplió un deber al actuar como policía comunitaria reglamentada en la Ley 701 que reconoce a los pueblos indígenas para protegerse e implementar su propio sistema de seguridad y justicia. Y dos, en el delito de homicidio, se comprobó que cuando ocurrieron los asesinatos en los límites de los municipios de Huamuxtitlán y Olinalá, en la Montaña, Nestora se encontraba 150 kilómetros de distancia: en Chilpancingo, en Casa Guerrero, para reunirse con el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero. La reunión no se llevó a cabo, pero ahí estuvo, según las publicaciones periodísticas.

La tarde del 21 de agosto 2013 al salir de cargar gasolina, en Olinalá, Nestora Salgado fue detenida por militares, marinos y policías estatales. Se la llevaron a Acapulco y de inmediato la trasladaron al penal federal de Nayarit. Ocho meses después fue enviada a la cárcel de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México.

Una semana antes, en Huamuxtitlán, la Policía Comunitaria que encabezaba Salgado García detuvo al entonces síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, y otras cinco personas más, por proteger a los asesinos de dos ganaderos. Nestora los envió a la casa de justicia de El Paraíso, en el municipio de Ayutla, en la Costa Chica, a reducación, como indica el sistema de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Después de estos hechos se vino una andanada de detenciones en contra de policías comunitarios: Detuvieron a 12. Sólo uno, Gonzalo Molina, continúa detenido en la cárcel de Chilpancingo.

¿Cómo surgió Nestora? El secuestro y asesinato de un joven taxista, el 27 de octubre de 2012, provocó que en Olinalá emergiera un grupo de autodefensa. Antes la delincuencia organizada extorsionaba, secuestraba y asesinaba sin que ninguna autoridad se lo impidiera.

Ese día, en el velorio de taxista, los pobladores salieron a buscar a los delincuentes. Entraron en una casa que todos ubicaban como el escondite del grupo criminal, hallaron cuernos de chivo, chalecos tácticos y credenciales. Minutos después llegó el entonces síndico Armando Patrón Jiménez con la Policía Municipal y confiscó todo. Ese día emergió el liderazgo de Nestora Salgado. En los siguientes días, los pobladores decidieron sacar de forma definitiva a los delincuentes. Unos 700 pobladores, según los reportes periodísticos, instalaron retenes en todas las entradas del municipio. Lo hicieron también para evitar represalias del grupo delictivo.

En gobierno municipal que encabezaba el priísta Eusebio González Rodríguez intentó negar los hechos. Fidel Mejía Ruiz, comandante de la Policía de Olinalá, dijo en un reporte que entregó al gobierno del estado que la revuelta se debió a una confusión, ya que pobladores localizaron abandonada una furgoneta propiedad del transportista Juan Mejía Martínez y pensaron que había sido secuestrado.

Como los días transcurrieron y las evidencias de su omisión antes los hechos de violencia se acumulaban, el presidente municipal decidió convertirse en uno de los principales detractores del movimiento y en particular, de Nestora Salgado, quien después se convirtió en la comandante de la Policía Comunitaria del municipio.

A seis años ese episodio sigue persiguiendo a Nestora Salgado. Ahora es candidata al Senado y no hace campaña libremente: está amenazada de muerte y su actuación como comandante de la Policía Comunitaria es causa de ataques de sus adversarios políticos.





