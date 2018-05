Proponen a Conte como nuevo primer ministro italiano

Martes 22 de may 2018, 4:12am

El abogado y académico Giuseppe Conte, de 54 años de edad y sin experiencia política, fue propuesto por el Movimiento 5 Estrellas como nuevo primer ministro italiano en un gobierno de alianza de esa formación con la Liga del Norte, aunque será el presidente, Sergio Mattarella quien dirá la última palabra.

"Creo que hoy podemos decir que estamos ante un momento histórico. Hemos indicado al presidente de la República el nombre de quien puede sacar adelante el contrato de gobierno", declaró Luigi Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S, por sus siglas en italiano) al término de una reunión con el mandatario.

Dijo que el objetivo "es mejorar la calidad de la vida de los italianos y en estos 80 días (desde las elecciones del pasado 4 de marzo) impusimos un método: discutir antes los temas y después los nombres". "Las cuestiones de los italianos vienen antes que nada. Estoy orgulloso de haber llevado al gobierno nuestro programa electoral, están las 5 estrellas, están nuestros 20 puntos (programáticos)", insistió.

Di Maio fue recibido esta tarde por Mattarella en el Palacio del Quirinale, la sede de la jefatura de Estado, y le presentó la propuesta de Conte como nuevo primer ministro. Posteriormente el presidente recibió a Matteo Salvini, líder de la Liga del Norte, el otro integrante de una alianza de gobierno que nacerá a casi tres meses de las elecciones en las que ninguna fuerza alcanzó la mayoría parlamentaria necesaria para formar autónomamente el ejecutivo.

Tras negociaciones que en primera instancia habían fracasado, pero que se reactivaron hace dos semanas luego de que el exprimer ministro, Silvio Berlusconi (aliado de Salvini en la coalición de derecha) se hizo a un lado, el M5S y la Liga finalmente alcanzaron un pacto que, de entrada, excluyó a ambos al frente del gobierno. Los dos líderes, sin embargo, tendrán los hilos del nuevo ejecutivo, que nacerá apenas Mattarella otorgue su visto bueno.

"Giuseppe Conte será el premier político de un gobierno político, indicado por dos fuerzas políticas, con figuras políticas en su interior y, sobre todo, con el apoyo de dos fuerzas políticas que fueron votadas", subrayó Di Maio. "No a los cambios de chaqueta, no a personas que vienen del grupo mixto (parlamentarios independientes) y que entran en otros grupos, pues no era ese el espíritu que queríamos dar al nuevo gobierno", añadió.

Por su parte, Salvini confirmó que fue presentado a Mattarella la propuesta del nuevo gobierno.

"Presentamos el nombre al presidente y tenemos bien clara la escuadra y el proyecto de país. Tenemos ganas de iniciar para hacer crecer la economía", declaró a los medios el líder de la Liga tras reunirse con el mandatario. Aseguró que el nuevo gobierno pondrá al centro el interés nacional y llamó a los gobiernos de otros países de Europa a no temer.

"Que en el extranjero cambien perspectiva. El nuestro será un gobierno de esperanza y de futuro, pero no remisivo", dijo en relación a las preocupaciones sobre el futuro italiano expresadas por Francia o Alemania. Se espera ahora que Mattarella convoque a Conte para encargarle formalmente la formación del gobierno, lo que podría ocurrir este martes.

'Un rabo verde'

Silvio Berlusconi volvió a hacer de las suyas. El octogenario exprimer ministro, al final de un acto electoral en Aosta, fue agasajado con una pintura de un artista de la localidad alpina y con el típico caballo de cerámica.

Pero lejos de agradecer los obsequios, el líder de Forza Italia espetó: "¿Puedo elegir uno? Yo la prefiero a ella", dirigiéndose a la joven que le extendía los regalos, que con su gesto mostró un desconcierto mayúsculo. "Es mi hija", dio como toda respuesta el coordinador regional de Aosta de Forza Italia, Massimo Lattanzi, para a continuación decirle al "eres un exquisito". El rostro ojiplático de la joven y el "è mia figlia" de Lattanzi provocaron las risas del auditorio mientras el excavaliere se regocijaba en su broma (Cortesía ElMundo.es)

Ap

¿Experiencia?. Nombraron a Giuseppe Conte (Der). como su opción luego de una reunión a puertas cerradas con el presidente.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...