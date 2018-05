Pide Almagro sanciones 'más fuertes' contra Maduro

Lunes 21 de may 2018, 6:39pm

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió hoy sanciones "más fuertes" contra el "régimen" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reelegido este domingo en unas elecciones que consideró una "farsa".

"Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos", afirmó Almagro en un video difundido en su cuenta de Twitter.

"Seguiremos bregando por sanciones más fuertes contra el régimen, seguiremos bregando por el fin de la dictadura venezolana", añadió.

Almagro, que está al frente de la OEA desde 2015, ya abogó por incrementar las sanciones a Venezuela en un discurso en una sesión especial del Consejo Permanente el pasado 7 de mayo, cuando intervino ante el organismo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

Justo antes de las elecciones del domingo, Estados Unidos sancionó al "número dos" del Gobierno venezolano, Diosdado Cabello, y hoy el presidente, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que limita la capacidad del Ejecutivo de Nicolás Maduro para vender deuda y activos públicos en territorio estadounidense.

Numerosos países reafirmaron hoy su rechazo a los comicios en Venezuela, en los que Maduro resultó reelegido con el respaldo de 6,1 millones de venezolanos, de los 20,5 millones que estaban llamados a las urnas, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.

Los comicios de este domingo, marcados por una abstención cercana al 54 %, generaron expresiones de rechazo del Grupo de Lima, que agrupa a 14 países de América, así como de EU, España y Reino Unido; mientras cercanos a Maduro, como China, Bolivia, Rusia e Irán, llamaron a reconocer los resultados.

Almagro se sumó al grupo de países que rechazaron las elecciones presidenciales y no reconoció sus resultados.

"No reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Venezuela necesita un gobierno de transición que pueda generar un sistema electoral legítimo, que a su vez permita soluciones al país", afirmó Almagro, que sin embargo valoró como positiva la abstención.

Al respecto, aseguró que ayer domingo fue "también un día de esperanza para Venezuela" porque "a pesar de todo el ruido de la maquinaria estatal al servicio de Nicolás Maduro, los demócratas venezolanos hicieron oír su voz alta y clara al abstenerse masivamente".

"Tanto, que ni siquiera las autoridades electorales del régimen pudieron negarlo. El pueblo que dejó sangre en las calles defendiendo sus derechos es la mayoría cada vez más clara y evidente, y su triunfo con la redemocratización de Venezuela llegará", aseveró.

