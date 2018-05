Más confrontación pocas propuestas

CIUDAD DE MÉXICO

ANAYA Y LÓPEZ OBRADOR SE ENFRASCAN EN ACUSACIONES

La exigencia de respeto al presidente de EU, Donald Trump, tras sus insultos a México y las duras acusaciones entre el izquierdista Andrés Manuel López Obrador y el conservador Ricardo Anaya marcaron ayer el segundo debate de las presidenciales mexicanas del próximo 1 de julio.

En el debate televisado se trataron por bloques los temas de comercio e inversión, seguridad transfronteriza y derechos de los migrantes, pero sirvió, sobre todo, para mostrar que la batalla por la Presidencia es hoy cosa de dos: López Obrador y Anaya.

En el debate a cuatro -tras la renuncia de la independiente Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012)- el oficialista José Antonio Meade y el aspirante Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, tuvieron un papel secundario.

Sobresalieron las divergencias entre todos, que coincidieron en un solo punto: hay que exigir respeto a Trump, tras sus numerosos insultos a México y a los migrantes.

López Obrador, del Movimiento Reneración Nacional (Morena) que encabeza los sondeos, acusó de falta de "autoridad moral" al actual gobierno mexicano y reconoció que es verdad cuando Trump acusa a la Administración actual de "corrupta".

"Tengo que aceptar que es cierto, aunque me duela", dijo en el debate celebrado en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), mostró una foto de la reunión del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, con el entonces candidato republicano en la residencia oficial de Los Pinos que calificó de "vergonzosa" para la dignidad de México.

Meade, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respondió a Anaya que era un "hipócrita y cínico" porque como presidente de la Cámara de Diputados no hizo nada por la defensa de los migrantes o por la mejora en las relaciones con EU.

Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), López Obrador coincidió también con Trump en que han de subir los sueldos en México, uno de los países con el salario mínimo más bajo de América Latina.

Anaya apostó por "diversificar" el comercio y "replantear" la relación con Estados Unidos, siempre en defensa del "interés nacional" y garantizando el "respeto mutuo".

En tanto, Meade aseguró que no habrá "ningún acuerdo, de ningún tema, que no esté basado en el respeto".

El Bronco, campechano como de costumbre, apostó porque México se "destete de los gringos" y así poner a los estadounidenses "en su lugar".

Entre medidas para controlar el acceso de armas al país, poner obstáculos al cultivo y tráfico de estupefacientes y garantizar el derecho a los migrantes, los candidatos se cruzaron todo tipo de reproches.

Por momentos, se perdió el fondo y sobresalieron las formas. En un claro choque de trenes sobresalieron los insultos.

"Voy a cuidar mi cartera", dijo López Obrador en un par de ocasiones, cuando su principal rival se le acercaba.

"Riqui, riquin, canallin", le dijo López Obrador a Anaya, mientras éste le llamaba "mentiroso y farsante".

"Anaya es un mentiroso, cuando fui jefe de gobierno (en la Ciudad de México) aumentó como nunca la inversión extranjera", dijo López Obrador, quien durante varias veces repitió que Anaya y Meade representan "la mafia del poder" que su partido promete desterrar.

Meade también entró en la polémica e hizo gala de 20 años de trayectoria pública "sin escándalos", mientras que López Obrador y Anaya, adujo, todavía tienen que aclarar cuáles son sus ganancias y cómo se sustentan.

El candidato del PRI acusó a López Obrador de ser un "gran empresario de la política con un partido manejado por sus hijos".

"Tu problema no es la edad sino que tus ideas son muy viejas, tu problema no es que no hables inglés, sino que no entiendes el mundo", le dijo Anaya a López Obrador (64 años), quien subrayó que por su edad es el candidato de mayor experiencia.

El Bronco, conocido por su propuesta de "mochar" manos a corruptos, tuvo un papel prácticamente anecdótico en este debate, en el que despertó sonrisas cuando instó a Anaya y a López Obrador a abrazarse.

Por momentos, en el debate reinó la confusión. Participaron 42 ciudadanos mexicanos, todos votantes indecisos, quienes hicieron algunas preguntas y, por momentos, parecía que se salían del guión.

Los moderadores, los periodistas Yuriria Sierra y León Krauze, fueron contundentes con los candidatos, pero estos se caracterizaron por contestar con muchas evasivas.

Relegan comercio

En el segundo debate, los candidatos a la Presidencia del país ignoraron los temas relativos a comercio exterior y mencionaron muy poco tratados comerciales internacionales.

México es la segunda economía con más tratados de libre comercio, que son 12 textos que abarcan a más de 50 países, y sobre ellos descansan los políticas de industrialización y de exportación.

La primera pregunta, con la que inició el diálogo, fue cómo responder al proteccionismo comercial que ha adoptado la administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) así como planes para diversificar las exportaciones mexicanas.

El aspirante independiente Jaime Rodríguez "El Bronco" sólo dijo que es necesario distanciarse ("destetarse") de Estados Unidos y voltear a destinos en Asia, como India, Corea del Sur o Japón, y América Latina.

Sin embargo, no explicó cómo lograr este acercamiento ni qué políticas comerciales o industriales seguir.

Expuso que en materia de renegociación del acuerdo con América del Norte se podría incluir al petróleo o a los bancos como moneda de cambio, mencionando incluso que se podría expropiar Banamex.

En su intervención, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, indicó que en la relación entre México y EU debe haber una relación de respeto mutuo y a partir de ahí construir la política entre ambos países, además de enfatizar que apoya el TLC.

Sobre éste último, mencionó que está de acuerdo en elevar los salarios, tal cual ha sido propuesta estadounidense desde que comenzó el proceso de renegociación de dicho acuerdo.

López Obrador dijo que se buscará una "Alianza para el Progreso" con América Central, basada tanto en comercio como en cooperación de seguridad para la migración.

Por su parte, el panista Ricardo Anaya señaló que es necesario diversificar el comercio a la vez que se replantea la relación con EU; a partir de ahí criticó cómo se ha llevado la relación con la administración Trump, acusando al Gobierno actual de debilidad y de no darse a respetar.

También expresó que, conforme a los beneficios que obtiene EU del País, se pueden obtener algunas concesiones a cambio.

El candidato de la coalición PAN-PRD-MC no hizo más mención sobre políticas industriales o comerciales.

En cambio, el abanderado priista José Antonio Meade fue el único que mencionó otro acuerdo además del TLC, al señalar que ahora México tiene los lazos forjados con países de la cuenca del Pacífico que forman parte del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés).

Pero tampoco hizo más menciones sobre cómo dirigir la política comercial o industrial.

Opiniones Analistas comentaron ¿quién ganó el debate? y ¿por qué?: Analistas comentaron ¿quién ganó el debate? y ¿por qué?: Elisa Alanís, columnista: Andrés Manuel López Obrador. Se vio más atento e integrado que en el debate anterior. Aunque Meade mejoró, no logrará subir. Anaya ya no sorprendió, perdió credibilidad. Leonardo Curzio, analista: No hubo ganador. El puntero apostó a la base por bola y aunque no dijo nada especial no siento que haya perdido. Salvador García Soto, columnista: No hubo ganador. Anaya habla mejor, pero López Obrador, aunque con ocurrencias, se defendió. Meade preparado, pero no le alcanza. Al "Bronco" ni lo pelaron, lo más destacado fue su populismo. Ana Paula Ordorica, columnista: José Antonio Meade. José Antonio Meade y Ricardo Anaya hablaron de un México del presente y propuestas a futuro. Gabriel Guerra, analista: José Antonio Meade. Mejoría notable frente al primer debate, muestra mucho más arrojo. AMLO no pierde, cuida y administra su ventaja. Por primera vez ataca y usa el humor. Pierde Anaya porque, aunque es el que mejor desempeño tiene, no estuvo a la altura de las expectativas. Se enojó un par de veces y fue innecesariamente agresivo, con AMLO. Ricardo Raphael, columnista: Jaime Rodríguez Calderón. Todos quisieron imitarlo, quisieron estar a su nivel. Raúl Rodríguez, columnista: AMLO y Meade. AMLO definió de manera clara el qué: El meollo está en la vida y la justicia. Meade fue el más asertivo. Roberto Rock, columnista: Ricardo Anaya. El que ofreció mejor imagen, en una combinación entre aplomo y emotividad, fue Anaya. José Antonio Meade también crece. Alfonso Zárate, analista. Ricardo Anaya. Mostró mejor preparación y tuvo un acierto al recordar la pifia de la invitación de Donald Trump. José Antonio Crespo, analista. José Antonio Meade. Mejor desempeño. Más propuestas, más información, menos insultos.

