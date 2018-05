Golpean a sacerdote de Tezontepec de Aldama

Domingo 20 de may 2018, 7:56pm

Al asegurar que ya le han pasado muchas cosas, el padre Juan José Muciño, clérigo de la iglesia de San Juan Bautista del municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, dijo no querer declarar en torno a la agresión que sufriera por parte de tres sujetos.

De manera pública se conoció que el sacerdote al salir de la iglesia alrededor de las 22:00 horas, luego de realizar algunas confesiones, se dirigió a un establecimiento a cenar.

Sin embargo, no alcanzó a llegar al lugar debido a que al disminuir la velocidad en un tope, fue alcanzado por tres sujetos, quienes lo bajaron de su automóvil y lo golpearon, además de quitarle sus instrumentos de trabajo como una estola, libros y documentos.

Trascendió que el clérigo anteriormente ya había recibido varias amenazas vía telefónica, al ser cuestionado al respecto el sacerdote dijo no querer tocar el tema, "ya me han pasado muchas cosas, no quiero hablar de ello".

En tanto la Procuraduría de Justicia confirmó que no se inició ninguna denuncia al respecto.

El padre acudió este domingo a realizar la homilía en la cabecera municipal del lugar, donde recibió muestras de solidaridad de la feligresía.

En tanto que a través de redes sociales la población pidió orar por la salud y seguridad del sacerdote, está agresión causó indignación entre la comunidad que pide castigo a los responsables.





