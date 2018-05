Dan consejos para evitar golpes de calor

EL SIGLO DE TORREÓN

La Secretaría de Salud (SS) a través de la Jurisdicción Sanitaria VI emitió una serie de recomendaciones para evitar un golpe de calor ante las temperaturas que rebasan los 30 grados centígrados en algunos municipios de Coahuila.

El exhorto a los coahuilenses es sobre todo para cuidar de los bebés y los adultos mayores, con el fin de que eviten exponerlos al Sol en las "horas pico" que son entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde y también para que se hidraten, comentó el Jefe de la Jurisdicción que comprende Viesca, Matamoros y Torreón, César del Bosque Garza.

"No exponerlos, que no salgan a caminar de no ser necesario, que no hagan ejercicio durante las horas pico y para las escuelas que no tienen techumbre el exhorto es que eviten las clases deportivas en este horario".

La Ss pidió a los coahuilenses a utilizar ropa de algodón que permite la transpiración corporal, colores claros, manga larga, sombreros, gorras, sombrillas y protector solar, que puede prevenir a largo plazo el no contraer cáncer de piel.

César del Bosque manifestó que es necesario mantenerse hidratado con agua templada para que el cambio brusco de temperatura no afecte; en casa deben ingerirse dos vasos del vital líquido y sin hielo.

Manifiesta que un golpe de calor tiene como síntomas náuseas, mareos, desorientación, debilidad en los músculos, calambres, resequedad o enrojecimiento de la piel, aceleración del ritmo cardiaco, dolor de cabeza, pérdida de conocimiento, vómitos frecuentes y problemas para respirar.

Como señal inicial se observan los labios blancos o pegajosos, la Ss brinda Suero Vida Oral de forma gratuita en cada uno de sus centros de salud para que no se dejen de hidratar.

Riesgo.

