Todo listo para el segundo 'round'

HABRá PREGUNTAS DEL PúBLICO, SE LIBERARá A LOS ASPIRANTES DE ATRILES

Todo quedó listo en el campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para el segundo debate entre presidenciables.

Ciudadanos indecisos marcarán la diferencia entre el encuentro de este domingo y cualquier otro del pasado, pues 42 potenciales electores, cuya característica es no tener militancia ni definido su voto, serán quienes cuestionen a los candidatos.

La nueva modalidad de formato será town hall, es decir, habrá preguntas del público, se liberará a los aspirantes presidenciales de atriles para poder desplazarse por el foro y tener más cercanía con el público.

Bajo la conducción de los moderadores podrán darse discusiones activas entre todos, sin posibilidad de que se ignoren o no respondan.

Con ello, se espera atraer más audiencia y llegar especialmente en los indecisos, segmento que a 42 días de la elección se estima en al menos 20% del electorado mexicano.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el primer debate fue visto por 11.4 millones de ciudadanos en televisión y 7.1 millones de personas a través de internet. La expectativa de audiencia es menor, aunque éste y el tercer encuentro serán de transmisión obligatoria para concesionarios de televisión.

Ahora su difusión fue menor, incluso, por parte del INE que no programó spots especiales, y juega en contra del reloj (será a las 21:30 horas del centro) para que el debate no empatara con la final del futbol mexicano Toluca-Santos, que se jugará a las 19:00 horas.

A favor está el formato inédito, la conducción de los periodistas Yuriria Sierra y León Krauze, y la coyuntura especial: la renuncia de la candidata presidencial independiente Margarita Zavala -anunciada el día 16 y formalizada el 17 de mayo-, que recortó 20 minutos el encuentro; será de una hora con 36 minutos.

Quedan en la competencia y debatirán el puntero Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia; Ricardo Anaya, candidato de la alianza Por México al Frente; José Antonio Meade, de la coalición Todos Por México, y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón "El Bronco", el único independiente de esta contienda.

ORDEN De acuerdo con el sorteo del INE, Rodríguez Calderón será quien abra y cierre el debate.

Sobre el formato, como el primer encuentro, éste será también de tres bloques, con las temáticas: comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza, combate al crimen transnacional y derechos de los migrantes.

El primer segmento de cada bloque -de 20 minutos- iniciará con una pregunta ciudadana, que será respondida por todos los debatientes, y con ayuda de los moderadores llevará a una discusión libre en la que serán alentados a responder.

En la segunda parte de cada bloque habrá micro debates de apenas 10 minutos, que arrancan con una pregunta ciudadana, y exposición de un candidato. Meade, "El Bronco" y López Obrador arrancarán cada una de las exposiciones.

El cierre será de un minuto por aspirante e iniciará Anaya, luego Meade, López Obrador y "El Bronco".

42

CIUDADANOS

Cuestionarán esta noche a los candidatos presidenciales.

20

MINUTOS

Se eliminaron al debate, luego de que Zavala se retiró.

Notimex

Se reportan listos

Cada uno de los cuatro candidatos a la presidencia ya se reportó listo para el debate de hoy en Tijuana.

Ricardo Anaya subió ayer por la mañana a sus redes sociales un video en el que se le ve golpeando una pera de box y por la tarde un candidato menos brioso acudió a reconocer el ring en el que tratará de llevarse el segundo 'round' como lo hizo en el primero.

José Antonio Meade aseguró que ya está listo para el debate de hoy. En la tarde arribaron a Tijuana un equipo de refuerzo para el candidato priista encabezado por el Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, el exdirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones, Julio di Bella y Jaime González Aguadé.

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"acudió ayer a la Universidad Autónoma de Baja California, en donde se llevará a cabo el segundo debate presidencial; dijo que no se enfrentará con sus adversarios, sino que potenciará sus propuesta.

Mientras que Andrés Manuel López Obrador, no se presentó al ensayo y comentó en Tlajomulco: "para el debate unos me han dicho que esté tranquilo, tranquilo y sereno moreno porque estoy malito, pero otros me han dicho que no me deje. Entonces la estrategia va a ser así, más o menos, a ver cómo se portan"

Lugar. El segundo debate presidencial será en el teatro Rubén Vizcaíno de la UABC, en Tijuana.

