'Urge nuevo regulación a drogas'

Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), urgió a la creación de un nuevo marco regulatorio para las drogas, a fin de reducir la "epidemia de violencia" por la que atraviesa el país derivada del narcotráfico.

Durante la conferencia "Drogas: un problema de salud pública", de la Fuente destacó que el problema de las drogas no es la violencia, sino la política prohibicionista en la que se criminaliza a los consumidores. Resaltó que se requiere de mayor información científica para diseñar una política pública que abarque campañas educativas donde se informe sobre las implicaciones del consumo de estupefacientes.

"Necesitamos un nuevo marco regulatorio; no me gusta usar el término "despenalizar" porque da la impresión de que todo mundo consuma lo que quiera a la hora que quiera y no es ese el planteamiento, por eso me parece que es mejor que construyamos entre todos un nuevo marco regulatorio para no criminalizar a los usuarios, para bajarle a la violencia, para que haya más educación, más información, prevención y rehabilitación porque quienes tienen el problema de la adicción no son criminales y merecen un tratamiento que les permita reinsertarse a su vida social", dijo.

El ex rector de la UNAM consideró que la política actual de drogas no engloba todos estos elementos. Aclaró que plantear la necesidad de un nuevo marco regulatorio de estas sustancias no implica una despenalización, dado que es un enfoque "simplista manda una señal equivocada y no se trata de esto, se trata de mandar señales muy claras de qué es lo que estamos proponiendo".

Análisis. Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM.

