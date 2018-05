Reportan tiroteo en escuela de Georgia, Estados Unidos

Durante una ceremonia de graduación en una escuela del condado de Clayton, en Georgia, Estados Unidos, se reportó un tiroteo del cual medios internacionales informan de víctimas fatales.

El percance se presentó luego de que la mañana de este viernes, un hecho similar se viviera en una escuela secundaria en Santa Fe, Texas, donde hubo un saldo de 10 muertos y 10 heridos.

The Clayton County Police Department has been asked to conduct the investigation into the shooting at Mt. Zion but ALL media inquiries will be handled by the Chief of the Clayton County School Police Department.