Príncipe Carlos acompañará a Meghan Markle rumbo al altar

Viernes 18 de may 2018, 8:41am

LONDRES, INGLATERRA.-

LONDRES, INGLATERRA







COMENTAR

El príncipe Carlos, heredero a la corona británica, acompañará a la actriz estadounidense Meghan Markle rumbo al altar el día de su enlace con el príncipe Enrique este sábado, confirmó el Palacio de Kensington.

El príncipe Carlos, de 69 años de edad y padre del príncipe Enrique, estará a cargo de este tradicional papel en ceremonias religiosas.

“Meghan Markle le preguntó a Su Alteza Real el Príncipe de Gales que la acompañe hacia el altar en la capilla de San Jorge el día de su boda. El príncipe de Gales está contento de poder darle la bienvenida a la Srita. Markle a la familia Real de esta manera”.

El padre de la novia, Thomas Markle “tristemente” no asistirá a la anticipada boda por motivos de salud.

Tras días de especulaciones sobre la presencia del padre de Markle a la boda, la víspera un breve comunicado del Palacio de Kensington anunció que el padre de Markle no estará presente.

“Tristemente mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que pueda ahora tener el espacio que necesita para enfocarse en su salud”, señaló Meghan Markle.

Asimismo, agradeció las muestras de afecto y mensajes de apoyo que la pareja ha recibido desde que su padre anunció que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente del corazón.

Thomas Markle, quien vive en la playa de Rosarito, Baja California, canceló su asistencia a la boda que tendrá lugar en el Castillo de Windsor primero por sentirse "avergonzado" tras haber posado para paparazzis y después por un problema cardiaco.

El padre de Markle, de 73 años, confirmó al sitio de espectáculos TMZ que requiere atención médica urgente.

Entretanto, la madre de Markle, Doria Ragland, una maestra de yoga, se encuentra en Windsor donde se espera que hoy tome el tradicional té inglés con la reina Isabel II.





El príncipe Carlos, de 69 años de edad y padre del príncipe Enrique, estará a cargo de este tradicional papel en ceremonias religiosas. (ARCHIVO)

Etiquetas: Meghan MarklePrincipe Carlosprincipe enrique

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...